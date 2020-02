Il NOVOMATIC Biometric Systems al Casinò di Venezia

A poco meno di un anno dalla firma dell’accordo tra il Casinò di Venezia e NOVOMATIC, la Casa da gioco veneta ha messo in funzione un sistema innovativo di gestione e di accesso biometrico sviluppato dalla nostra capogruppo. Il NOVOMATIC Biometric Systems è attualmente la soluzione più innovativa disponibile sul mercato, soddisfa tutti i requisiti legali e offre quindi la soluzione ideale sia per gli operatori dei casinò che per gli ospiti dei casinò. Alessandro Cattarossi, direttore generale del Casinò di Venezia, afferma: “Con questo progetto abbiamo riposto grande fiducia nelle competenze del nostro partner. Oggi posso dire che siamo molto soddisfatti di questa collaborazione”.

L’ accordo siglato tra NOVOMATIC e il Casinò di Venezia a marzo 2019, avrebbe riguardato lo sviluppo dei software dell’intero parco slot nelle due sedi del Casinò di Venezia, Ca` Vendramin Calergi, un edificio storico del XVI secolo affacciato sul Canal Grande, e Ca` Noghera, una moderna sede situata nei pressi dell’aeroporto di Venezia.

PressGiochi