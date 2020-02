Il mondo delle scommesse AAMS 2020

Da poco più di un mese siamo entrati nel nuovo decennio, il Twenty Twenty, che è iniziato alla grande per il mondo delle scommesse sportive. Quest’anno il calendario degli eventi propone agli appassionati di sport, ed anche a quelli delle scommesse sportive, numerosi eventi interessanti. Ma quali sono le scommesse aams 2020 più interessanti?

In estate, precisamente da venerdì 24 luglio fino a domenica 9 agosto, Tokyo ospiterà i Giochi della XXXII Olimpiade. Si tratta della più grande manifestazione sportiva al mondo, per la quale i bookmakers aams stanno già proponendo le loro quote.

Ma prima delle Olimpiadi ci sarà anche un altro grande evento, i Campionati Europei di calcio, che per la prima volta saranno “itineranti”, con la partita di apertura che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

In primavera, dal 25 al 27 settembre, ci sarà spazio per il grande golf con la Ryder Cup, durante la quale i golfisti statunitensi sfidano quelli del Vecchio Continente.

Ma i grandi eventi sportivi del 2020 saranno affiancati anche dalle manifestazioni che hanno una cadenza annuale e che stanno già iniziando a muovere una grande quantità di soldi nelle agenzie di scommesse sportive.

Il 2020 sarà quindi un grande anno per le scommesse aams. Vediamo insieme in che periodo si svolgeranno gli eventi più interessanti dell’anno e cosa ci riserveranno!

Le scommesse aams 2020 sulle Olimpiadi

I Giochi della XXXII Olimpiade si svolgeranno a Tokyo da venerdì 24 luglio fino a domenica 9 agosto. Quest’anno saranno 33 gli sport presenti all’evento, con 49 diverse discipline, per un totale di 339 eventi che assegneranno una medaglia. Il numero dei singoli evento sportivi sui quali si potrà scommettere sarà possibile scommettere sarà molto più alto che, secondo gli addetti ai lavori, andrà a generare un volume di gioco mai visto prima. Anche per questo motivo le scommesse aams 2020 sono destinate a restare nella storia!

Il programma dei Giochi Olimpici è a dir poco esagerato e probabilmente i bookmakers italiani che operano con licenza aams non riusciranno a proporre delle quote per ogni singolo evento. Ma i migliori siti di scommesse sulle Olimpiadi avranno sicuramente nel loro palinsesto gli eventi più importanti come ad esempio l’atletica leggera, la vera regina dei Giochi, ma anche il nuoto, la ginnastica, il tennis, il canottaggio, ed ovviamente anche sport di squadra come il basket ed il calcio.

I campionati europei di calcio

C’è grande attesa per il Campionato europeo di calcio 2020, che sono senza dubbio uno degli eventi più attesi anche per quanto riguarda le scommesse aams 2020. Quella di quest’anno sarà la 16ª edizione del massimo torneo di calcio continentale. Per la prima volta in 60 anni di storia, la manifestazione sarà itinerante e coinvolgerà 12 diverse città europee. La partita inaugurale si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, mentre le semifinali e la finale si giocheranno nel mitico Wembley Stadium di Londra.

Fino ad oggi hanno staccato il pass per la qualificazione 20 squadre sulle 24 totali che prenderanno parte all’evento. Le ultime 4 squadre si conosceranno il 31 marzo 2020, al termine delle partite di playoff sulle quali è già possibile scommettere.

I bookmakers aams sono già pronti con le quote delle partita della fase a gironi che sono già in calendario. Ma gli appassionati di scommesse sportive possono già fare le loro puntate sulle quote antepost.

Ryder Cup 2020

Uno degli eventi sportivi che daranno una bella spinta ai volumi di gioco delle scommesse aams 2020 sarà sicuramente la Ryder Cup. Il golf è da sempre uno sport molto amato dagli scommettitori online, che seguiranno con interesse e passione questa 43ª edizione.

La manifestazione, che si svolge con cadenza biennale, vede scendere in campo una selezione di giocatori statunitensi e una di giocatori europei. Nel 2018 fu l’Europa a trionfare, anche grazie ad un grandissimo Francesco Molinari, portando a casa il trofeo per la quindicesima volta nella sua storia.

