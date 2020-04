Il mondo delle lotterie si riunisce. Arjan van ‘t Veer (EL): “Le vendite vanno meglio grazie a online e gratta e vinci”

I dirigenti della lotteria e gli esperti del settore si sono riuniti tramite un webinar online Lotteries in COVID-19 Lockdown per discutere l’impatto di COVID-19 sul settore della lotteria, le conseguenze per un mondo post-coronavirus e l’importanza di continuare a finanziare buone cause durante una pandemia. Il webinar che ha riunito oltre 250 partecipanti è stato organizzato da VIXIO GamblingCompliance in associazione con The European Lotteries (EL), insieme a rappresentanti di due membri EL, il gruppo SAZKA e Veikkaus Oy.

Poiché COVID-19 continua ad avere un impatto drammatico in tutto il mondo, le lotterie stanno, in varie misure, affrontando e adattandosi alle misure governative, normative e di salute pubblica introdotte per rallentare la diffusione del virus. Molte di esse hanno o stanno implementando elementi di continuità operativa per migliorare la loro capacità di risposta a domande sugli impatti a breve e lungo termine.

Dopo il blocco di COVID-19 in tutta Europa, EL ha mirato a supportare e unire i suoi membri, raccogliendo approfondimenti sulle loro misure di continuità aziendale e scambiando le migliori pratiche nel settore della lotteria. Durante il webinar il segretario generale di EL Arjan van ‘t Veer ha delineato la situazione delle lotterie durante il blocco. Nella loro risposta immediata allo scoppio, la stragrande maggioranza dei membri EL ha già intrapreso una serie di azioni prioritarie per proteggere i giocatori e gli impiegati della lotteria, i rivenditori e il personale dei fornitori. I passaggi più comuni includevano il lavoro a distanza, le restrizioni di viaggio e la comunicazione regolare con i giocatori e le parti interessate.

Sul lato operativo, il signor van ’Veer ha osservato: “Ho visto molti membri EL prendere le misure di continuità necessarie per garantire che le operazioni possano continuare. Nei primi giorni del blocco, c’è stato un enorme calo delle vendite, poiché i rivenditori hanno chiuso i battenti e le estrazioni sono state rinviate o annullate. All’inizio, i membri che gestiscono slot machine, EGM o casinò si sono assunti la responsabilità di chiudere, al fine di ridurre ogni occasione di assembramento nei locali. Poiché il blocco si è diffuso in tutta Europa, sono stati chiusi più POS (alcuni fino al 100%)”.

Tuttavia, nell’incontro non sono state fornite solo brutte notizie.

Van van Veer ha aggiunto: “Nelle ultime settimane alcuni membri di EL hanno riportato vendite stabili. I giochi online stanno andando meglio del previsto, i gratta e vinci stanno andando bene e molte campagne della lotteria sono ora focalizzate su good causes per supportare il settore sanitario e le persone vulnerabili, come il finanziamento di attrezzature mediche o la consegna di forniture essenziali quotidiane alle case di cura. Dopo la pausa pasquale, le vendite di giochi (a sorteggio) hanno avuto un impatto positivo. C’è ancora molta strada da fare ma la luce è alla fine del tunnel. Alcuni POS stanno riaprendo e i membri stanno segnalando i preparativi per tornare al commercio (pieno) quando possibile”.

PressGiochi