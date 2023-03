Il Mise agli Internet Providers: “Controllare i siti di gioco d’azzardo inibiti da ADM”

Per contrastare le truffe on-line connesse al gioco, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha promosso la diffusione

Per contrastare le truffe on-line connesse al gioco, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha promosso la diffusione di una informativa per i fornitori di connessione di rete sull’inibizione di siti internet che offrono gioco illegale.

Con la conversione in legge (n. 126 del 13 ottobre 2020) dell’articolo 102, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020 viene regolata l’inibizione dei siti internet che offrono o pubblicizzano prodotti o servizi di gioco secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti.

Il comma 2 dell’articolo prevede tra l’altro che la pubblicazione degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, abbia valore di notifica a tutti gli effetti.

Pertanto, tutti coloro che forniscono connessioni alla rete internet sono tenuti a visionare costantemente l’elenco completo dei siti di gioco d’azzardo inibiti sulla pagina del sito istituzionale dell’Agenzia di seguito riportata:

Giochi . Antifrode e controlli – Siti web inibiti (adm.gov.it)

L’inibizione dei siti contenuti nell’elenco dovrà avvenire attraverso il reindirizzamento verso l’indirizzo IP 217.175.53.72.

Il Ministero – si legge -intende quindi favorire, attraverso la diffusione dell’informazione sul proprio sito istituzionale, la divulgazione di tale informativa affinché i vari fornitori dei servizi di connettività possano ricevere l’informazione e ottemperare al provvedimento evitando, quindi, eventuali sanzioni in caso di controlli.

PressGiochi