Il Ministero dello Sport brasiliano e IBIA siglano un accordo sull’integrità delle scommesse sportive

Il Ministero dello Sport brasiliano e l’International Betting Integrity Association (IBIA) hanno firmato un accordo di cooperazione per l’integrità delle scommesse sportive. Questa partnership consentirà la condivisione di informazioni relative ad attività di scommesse sospette legate allo sport brasiliano e sosterrà la collaborazione nelle indagini relative all’integrità.

L’accordo riunisce l’organismo governativo incaricato di salvaguardare l’integrità e lo sviluppo dello sport brasiliano e il più grande organismo internazionale di monitoraggio dell’integrità delle scommesse per gli operatori privati al mondo. H2 Gambling Capital, azienda leader nel settore dei dati e dell’intelligence, ha previsto che IBIA coprirà oltre il 70% del mercato brasiliano del gioco d’azzardo a distanza autorizzato.

Secondo lo studio “The Availability of Sports Betting Products: An Economic and Integrity Analysis”, pubblicato lo scorso anno, si prevede che il regime normativo delle scommesse sportive in Brasile genererà un fatturato di 34 miliardi di dollari (191,7 miliardi di R$) entro il 2028. Questa crescita esponenziale comporta una maggiore responsabilità nel proteggere i clienti, gli operatori sportivi e gli operatori di scommesse dal match-fixing.

Un elemento chiave del nuovo quadro normativo brasiliano è l’obbligo per gli operatori che richiedono una licenza di aderire a un organismo indipendente di monitoraggio dell’integrità sportiva. Questo requisito di licenza contribuisce a rafforzare la capacità di IBIA di monitorare, valutare e proteggere le transazioni di scommesse nel mercato regolamentato brasiliano e di preservare l’integrità degli eventi sportivi brasiliani.

Il Ministro dello Sport, André Fufuca, ha dichiarato: “Oggi firmiamo una pietra miliare nella lotta contro il match-fixing nello sport brasiliano. L’integrità deve essere un principio costante quando si tratta di trasparenza, etica e, soprattutto, correttezza dei risultati sportivi. Con questi accordi, avremo strumenti più che sufficienti per contrastare questa pratica e garantire una maggiore trasparenza nelle competizioni. In questo modo, atleti, club, organizzazioni, tifosi e l’intera popolazione potranno avere piena fiducia nell’equità dei risultati e, con questo, avranno la tranquillità di sviluppare appieno il potenziale dello sport brasiliano”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA accoglie con favore questa importante partnership con il Ministero dello Sport brasiliano. Con la crescita del mercato, cresce anche la responsabilità di garantire l’implementazione di solide misure di salvaguardia dell’integrità. Questo accordo garantirà che le informazioni sulle scommesse sospette vengano rapidamente condivise con il Ministero per supportare efficaci azioni di integrità. Ciò include l’accesso a dati dettagliati a livello di account, disponibili solo attraverso la rete esclusiva di IBIA”.

IBIA è un’organizzazione no-profit riconosciuta a livello mondiale che si impegna a salvaguardare l’integrità del settore sportivo e delle scommesse contrastando le truffe e le frodi legate alle scommesse. Fornisce un servizio gratuito di monitoraggio dell’integrità agli organi di governo sportivo, alle autorità di regolamentazione, ai ministeri e alle forze dell’ordine, che, soprattutto, non presenta potenziali conflitti di interesse derivanti dalla fornitura di servizi commerciali concorrenti, consentendo a tutte le parti di cooperare in modo efficiente ed efficace nelle indagini, nel perseguimento e nella prevenzione delle truffe legate alle scommesse sportive.

IBIA monitora oltre 300 miliardi di dollari all’anno di fatturato derivante dalle scommesse su oltre 140 marchi di scommesse sportive a livello globale, rendendo IBIA il più grande ente di monitoraggio dell’integrità delle scommesse nel suo genere per gli operatori privati al mondo. L’ineguagliabile accesso dell’associazione a dati dettagliati sulle transazioni dei clienti globali ha svolto e continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella protezione del mercato brasiliano delle scommesse sportive e degli eventi sportivi da attività corrotte. IBIA ha recentemente pubblicato i dati di allerta globale per il primo trimestre del 2025, evidenziando che 63 casi di scommesse sospette sono stati segnalati alle autorità competenti.

