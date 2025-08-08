Newsletter

09 Agosto 2025 - 07:42

Il Min. Abodi ad Avvenire: “Senza pubblicità al gioco legale si favorisce quello illegale”

Nell’intervista rilasciata oggi ad Avvenire, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e le sfide legate alla regolamentazione del

08 Agosto 2025

Nell’intervista rilasciata oggi ad Avvenire, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e le sfide legate alla regolamentazione del gioco pubblico.

Tra le dichiarazioni più significative, quelle relative al divieto di pubblicità delle scommesse introdotto nel 2018 con il cosiddetto decreto Dignità, che continua a suscitare dibattito all’interno del settore. Il Ministro ha dichiarato: «Promuoverò sul tema (divieto di pubblicità per le scommesse, ndr) un confronto da settembre fra tutti i soggetti interessati. La priorità anche per noi è contrastare efficacemente gli effetti della piaga sociale della ludopatia. Ritengo si debba anche valutare quanto è successo da quando nel 2018 è entrato in vigore il “decreto Dignità”. Il mio pensiero è che la mancanza di pubblicità sul gioco legale finisca col favorire quello illegale, una piaga ancor più grave, espressione dell’economia criminale. Le scommesse sportive, affidate dallo Stato a dei concessionari, sono parte di un settore regolamentato, con flussi finanziari tracciabili, che generano risorse che vanno condivise con gli organizzatori degli eventi, utilizzando parte degli introiti pubblicitari proprio per il contrasto più efficace della ludopatia.»

Fonte immagine: gianlucadimarzio.com

