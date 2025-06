Il mercato VLT nel 2024: Lombardia ancora leader, ma la Toscana sorprende

Il comparto VLT nel 2024 conferma il primato della Lombardia, che si impone nettamente sulle altre regioni italiane anche in questa tipologia di gioco. Con oltre 3,8 miliardi di euro di giocato, la regione lombarda raccoglie da sola più del doppio rispetto alla seconda classificata, il Veneto. Tuttavia, un’analisi più attenta dei dati pro capite restituisce un’immagine meno sbilanciata e svela dinamiche interessanti.

Tra tutte, spicca il balzo della Toscana, che con un giocato pro capite di 429,96 euro si posiziona subito dietro la Lombardia, superando Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte. La spesa pro capite in Toscana raggiunge 67,55 euro, posizionandosi tra le più alte, mentre la Campania, pur mantenendo una raccolta assoluta significativa, mostra una spesa pro capite decisamente più bassa (38,91 euro), segno di un’incidenza minore del gioco VLT rispetto alla popolazione adulta.

Ritorni in vincita e profilo medio del giocatore

La percentuale media di vincita per le VLT si attesta in Italia all’84,34%, un dato molto omogeneo tra le regioni, che indica una redditività del prodotto relativamente più favorevole al giocatore rispetto alle AWP. In pratica, su 100 euro giocati, oltre 84 tornano indietro come vincita.

Anche in questo caso, quindi, il confronto tra volumi assoluti e dati pro capite si rivela essenziale per cogliere la reale diffusione del gioco e il peso economico che esso ha sulle diverse popolazioni locali. In particolare, nelle regioni del Sud (Campania, Puglia e Sicilia), l’incidenza del gioco VLT per adulto risulta più contenuta, in linea con quanto rilevato anche nel segmento AWP.

