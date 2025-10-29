Newsletter

29 Ottobre 2025

Il Lotto premia la Campania con oltre 186mila euro

29 Ottobre 2025

La Campania si conferma protagonista nel concorso del Lotto di martedì 28 ottobre, totalizzando vincite complessive per 186.142 euro.

Le più alte si registrano a Napoli e Pompei (NA), dove sono stati centrati due premi da 50.596 euro ciascuno, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, giocati con l’opzione Lottopiù.

Segue Mercogliano, in provincia di Avellino, con una vincita da 25.000 euro, ottenuta con tre ambi e un terno.
Ancora Napoli si distingue con un’altra giocata vincente da 23.750 euro, frutto di tre ambi e un terno, mentre a Pozzuoli, sempre nel napoletano, si festeggiano 22.500 euro vinti con un terno.
La serie di successi campani si chiude con Avellino, dove un fortunato giocatore ha centrato 13.700 euro grazie a un Ambo Oro e due Numeri Oro.

La vincita più alta della giornata arriva però dalla Lombardia: a Brescia un fortunato giocatore ha portato a casa 62.250 euro grazie a quattro terni e una quaterna giocati sulla ruota di Roma.

Da segnalare infine una doppietta in Emilia-Romagna: a Parma sono stati vinti 25.000 euro con un ambo, mentre a Valsamoggia, in provincia di Bologna, una schedina ha fruttato 21.033 euro, grazie a un ambo, due Ambi Oro e un Terno Oro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio 2025.

 

