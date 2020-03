Il Liverpool cerca la rimonta con l’Atletico Madrid. Qualificazione in bilico, entrambe le squadre ai quarti a 1.90

In pochi si sarebbero aspettati un Liverpool in difficoltà agli ottavi di finale di Champions League, eppure gli uomini di Klopp, campioni d’Europa in carica, rischiano di uscire prematuramente. Merito dell’Atletico Madrid, che ha vinto per 1 a 0 nella gara di andata del Wanda Metropolitano. Rimontare non sarà una passeggiata, specie contro una formazione ben organizzata come quella guidata da Simeone, nonostante ciò le quote degli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono nettamente gli inglesi: il successo dei Reds è infatti a 1.57, vincere all’Anfield Road è un’impresa da 7 volte la posta per i madrileni, il pareggio si gioca a 3.75. Più incerto invece il discorso qualificazione, le squadre sono alla pari e il pass per i quarti vale per entrambe 1.90. Nessun dubbio invece tra gli scommettitori, il 95% ha puntato sul passaggio turno del Liverpool. Per scardinare il muro difensivo dei Colchoneros, servirà tutto il talento del trio Salah-Firmino-Manè: la rete degli inglesi sembra però scontata, a 1.10, in entrambi i tempi a 2.50. Nel tridente dei Reds, il principale candidato al gol è Salah, a 2.25, la rete di Manè è a 2.50 mentre sale a 3.50 la marcatura di Firmino. Più difficile un’altra rete di Saul, uomo decisivo della gara di andata, proposta a 7.50. Lo stesso finale dell’andata, l’1 a 0, vale 6.25, mentre l’ipotesi che le due squadre arrivino a giocarsi l’accesso ai quarti ai calci di rigore è data a 14.00.

PressGiochi