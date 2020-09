Il Live Casino di Pragmatic Play ora disponibile con Blueocean Gaming

Blueocean Gaming ora offrirà il verticale di Live Casino di Pragmatic Play

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dei giochi, ha reso disponibile la sua offerta di Live Casino a Blueocean Gaming.

BlueOcean Gaming è un fornitore di software per casinò online B2B con oltre 10 anni di esperienza nel settore dei giochi online. Possiede la popolare piattaforma di aggregazione di giochi GameHub, nonché soluzioni White Label e chiavi in ​​mano per i casinò online.

Pragmatic Play ha ribadito il suo impegno per l’espansione della sua offerta di Live Casino con più prodotti nell’ultimo anno. Il portafoglio ora include classici come Roulette, Baccarat e Blackjack, oltre a prodotti localizzati e varianti di velocità. Prodotti che ora saranno accessibili ai clienti di BlueOcean Gaming.

Lena Yasir, Vice President di Pragmatic Play, ha dichiarato: “BlueOcean Gaming ha una reputazione fantastica nel settore e siamo lieti di espandere il nostro pubblico con la società. Il nostro obiettivo è migliorare il marchio Pragmatic Play e offrire i nostri giochi innovativi al maggior numero di giocatori possibile e siamo lieti di collaborare con il marchio”.

Dejan Jovic, CEO di BlueOcean Gaming, ha dichiarato: “Il prodotto di Live Casino all’avanguardia di Pragmatic Play è uno dei più popolari sul mercato e costituirà una grande aggiunta alla nostra offerta diversificata e vivace. Fornire ai nostri clienti la migliore esperienza di gioco possibile significa incorporare i prodotti più innovativi del settore e sappiamo che i nostri fan saranno entusiasti di questa nuova offerta”.

Pragmatic Play attualmente produce quattro nuovi titoli di slot al mese, oltre a fornire prodotti di Live Casino e Bingo attraverso la sua offerta multi-verticale. L’intero portafoglio dell’azienda è disponibile tramite un’unica integrazione API.

PressGiochi