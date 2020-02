Il live casino di Pragmatic Play disponibile con Skillonnet

Skillonet vede i prodotti di Live Casino disponibili per la prima volta nel Regno Unito tramite la piattaforma di Pragmatic Play.

Pragmatic Play, un fornitore leader di contenuti per l’industria dei giochi, ha firmato un accordo che vede il suo portafoglio di live casino disponibile con SkillOnNet.

I diversi casinò presenti nel network di SkillOnNet, PlayOJO, DrueckGlueck e AhtiGames, ora offrono il live casino più dinamico del mercato, come Speed ​​Roulette, Blackjack e Baccarat di Pragmatic Play.

L’accordo migliora ulteriormente la relazione di Pragmatic Play con SkillOnNet, che attualmente usufruisce del portafoglio completo di slot pluripremiate, tra cui i favoriti Wolf Gold, John Hunter and The Tomb of the Scarab Queen e Mustang Gold.

L’accordo sancisce l’entrata del Live Casino di Pragmatic Play nel mercato regolamentato del Regno Unito, unendosi ad altri paesi in cui SkillOnNet opera, tra cui Danimarca, Svezia, Schleswig Holstein, Spagna e Portogallo.

Lana Bleichyk, Manager del Live Casino presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di estendere ulteriormente la nostra partnership con SkillOnNet.

“Segna l’ingresso nel mercato del Regno Unito per i nostri prodotti di Live Casino, quindi è un momento molto emozionante per noi.”

Jani Kontturi, Head of Games di SkillOnNeT, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter offrire l’impressionante portafoglio di live casino di Pragmatic Play alla nostra offerta.

“Abbiamo già una forte partnership con Pragmatic Play e ci aspettiamo che continui per molto tempo”.

L’intera gamma di videoslot, bingo, gratta e vinci e giochi per live casino è a disposizione dei partner attraverso un’unica API.

Per maggiori info: https://www.pragmaticplay.com/it/#

PressGiochi