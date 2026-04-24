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Il limite dei report: la sostenibilità nel gioco vista dal consumatore

Nel settore del gioco con vincita in denaro, il tema della sostenibilità ha assunto negli ultimi anni una rilevanza crescente, anche in risposta alle evoluzioni normative e alle aspettative degli

24 Aprile 2026

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Nel settore del gioco con vincita in denaro, il tema della sostenibilità ha assunto negli ultimi anni una rilevanza crescente, anche in risposta alle evoluzioni normative e alle aspettative degli stakeholder. Se osservato dal punto di vista del consumatore, emerge una distanza ancora significativa tra la rappresentazione della sostenibilità nei report aziendali e la percezione concreta delle azioni messe in campo dagli operatori.

Il consumatore non è interessato al livello di allineamento agli standard di rendicontazione né alla qualità formale dei documenti, non li comprende sono troppo tecnici e con linguaggi per addetti ai lavori. I report di sostenibilità possono essere utili come storytelling interno e come strumento di comunicazione con gli stakeholder istituzionali e finanziari. Per il consumatore, invece, ciò che rileva è la capacità dell’operatore di tradurre i principi di sostenibilità in misure tangibili, comprensibili e verificabili nella propria esperienza di gioco. In questo senso, la sostenibilità non si misura nella completezza del reporting, ma nell’efficacia delle azioni e nei risultati che producono.

All’interno di questo quadro, il gioco responsabile rappresenta la dimensione centrale e maggiormente caratterizzante della sostenibilità nel settore. È su questo ambito che si concentrano le principali strategie ESG, con un’evoluzione progressiva da strumenti reattivi — quali limiti e autoesclusione — verso modelli più avanzati basati su monitoraggio comportamentale, sistemi di alert e soluzioni predittive.

Nonostante questo sviluppo, dall’analisi dei report di sostenibilità e dei bilanci non finanziari emerge una criticità ricorrente. A fronte di una chiara definizione delle strategie di gioco responsabile, spesso articolate in policy e linee guida strutturate, risultano ancora limitati gli elementi di quantificazione delle azioni intraprese. Gli obiettivi dichiarati appaiono frequentemente non accompagnati da indicatori di performance misurabili o non direttamente collegati a risultati osservabili nei comportamenti di gioco.

Questa debolezza incide sulla capacità di valutare l’effettiva efficacia delle politiche adottate. In assenza di KPI chiari e di un collegamento esplicito tra strumenti e risultati, la sostenibilità rischia di rimanere confinata a una dimensione dichiarativa, con un impatto limitato sulla fiducia e sulla percezione del consumatore.

In questo quadro, emerge la necessità di dotare il settore di standard condivisi, in grado di rendere comparabili le performance degli operatori e di qualificare in modo oggettivo l’efficacia delle strategie adottate oltre che, l’esigenza di rafforzare i livelli di informazione e comunicazione, rendendo le misure di tutela più trasparenti, accessibili e comprensibili. Non si tratta solo di comunicare di più, ma di comunicare meglio: chiarire il funzionamento degli strumenti, esplicitarne gli effetti attesi e restituire evidenza dei risultati raggiunti.

In questa prospettiva, possiamo superare il termine Gioco Responsabile per parlare di “Cultura di protezione del giocatore o di Tutela attiva del giocatore”, intesa come un modello in cui la tutela non è affidata a strumenti isolati, ma è integrata in modo sistemico lungo tutta la catena del valore. Ciò implica, da un lato, la progettazione di ambienti di gioco che incorporano in modo nativo meccanismi di prevenzione, monitoraggio e intervento; dall’altro, lo sviluppo di competenze diffuse all’interno delle organizzazioni e della rete, attraverso programmi strutturati di formazione del personale sulle misure di protezione e sulle loro modalità di applicazione.

In una prospettiva evolutiva, il rafforzamento della sostenibilità nel settore del gioco passa quindi attraverso il superamento della logica della rendicontazione a favore di un approccio centrato sulla misurazione degli effetti. Ciò richiede lo sviluppo di sistemi in grado di collegare in modo strutturato le misure adottate a indicatori quantitativi e risultati osservabili, quali l’utilizzo degli strumenti di controllo, la variazione dei comportamenti di gioco a rischio e l’efficacia degli interventi preventivi.

Solo attraverso questo passaggio sarà possibile ridurre la distanza tra ciò che viene dichiarato e ciò che viene effettivamente percepito, restituendo alla sostenibilità una dimensione concreta, verificabile e rilevante per il consumatore.

Laura D’Angeli – PressGiochi

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Laura D’Angeli è consulente direzionale e fondatrice dello “Studio D’Angeli” con esperienza ventennale nel lancio di start up e nella pianificazione strategica ed economico-finanziaria. Negli ultimi 15 anni la sua attività si è concentrata su progetti per l’innovazione, la sostenibilità e il marketing responsabile nel settore del gaming.

Per eventuali approfondimenti info@ma4b.it

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