Il Kenya ospiterà il 1ª Gaming Tech Summit Africa Nairobi dal 17 al 18 ottobre

L’evento è stato organizzato insieme a Velex Advisory, una brillante consulente keniota che si è rivolta a molti operatori di apuestas e giochi nel continente africano; JAK Comunicación, una società spagnola esperta nell’organizzazione di Ibero-American Gaming Summits in Latam (ora nella sua ottava edizione); e BeingPartners Consulting, una boutique di consulenza esperta in GameTech e FinTech in Europa e Africa.

La stabilità politico-sociale del Kenia e il dinamismo della sua economia contribuiscono a garantire la sicurezza giuridica delle inversioni extranjeras in un paese che possiede una geolocalizzazione strategica in Africa Orientale. Questo evento contribuirà sicuramente a promuovere i progressi nell’industria attraverso l’incorporazione dei regolatori di tutto il continente per confrontare le migliori pratiche che contribuiranno a un entorno di gioco vibrante in Africa.

Il futuro dei giochi in Africa è radicato in un ambiente ben regolamentato che può abbandonare le tendenze attuali e anticipare le disavventure future. Il concept Gaming Summit Africa è destinato a essere un evento annuale che si recherà ai regolatori di giochi e lotterie nazionali africane, è una piattaforma che vedrà il lancio di pensieri e promuoverà la discussione che sarà orientata al miglioramento dei mercati normativi che creerà propicio entorno de negocios al mismo tiempo fortalecer les strutture regolamentari per essere in tandem con los desarrollos tecnológicos cambiantes.

La tecnologia ha eliminato le frontiere e, di conseguenza, la necessità di creare un forum che aiuti a facilitare la collaborazione nell’interscambio di idee, conoscenze, esperienze e conoscenze tra i regolatori dell’Africa e di tutto il mondo.

Attualmente, la dimensione del mercato dei giochi d’azzardo in Africa è stimata in USD 1921,42 milioni nel 2023, e si spera che raggiungerà USD 3329,14 milioni nel 2028, registrando un CAGR dell’11,62% durante il periodo di pronóstico (2023-2028).

PressGiochi