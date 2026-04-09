Il Jackpot del SuperEnalotto è attualmente il montepremi più alto al mondo

09 Aprile 2026 - 19:01
In palio per il concorso di questa sera giovedì 9 aprile un Jackpot da 146.700.000,00 euro. Una cifra che, se vinta, permetterebbe un regalo come un’opera di Picasso.
Il Jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto per l’estrazione di questa sera giovedì 9 aprile quota 146,7 milioni di euro conquistando da oggi il primato mondiale tra le lotterie, superando quindi i montepremi di Eurojackpot, EuroMillions, Powerball e MegaMillions.
Ma quanto vale davvero il Jackpot SuperEnalotto da oggi il montepremi più alto del mondo? La cifra è tale da consentire, ad esempio, l’acquisto di uno dei capolavori di Pablo Picasso, artista scomparso esattamente 53 anni fa e ancora oggi tra i più quotati al mondo sul mercato dell’arte. Basti pensare ai record battuti all’asta da capolavori come Les Femmes d’Alger, venduto per 179,4 milioni di dollari (circa 155 milioni di euro), Fillette à la corbeille fleurie, aggiudicato per 115 milioni di dollari (circa 99 milioni di euro), o Nude, Green Leaves and Bust, battuto per 106,4 milioni di dollari (quasi 92 milioni di euro).
Ha scelto di regalarsi un Picasso, lo scorso dicembre, Karim Benzema, uno dei calciatori più pagati e ricchi al mondo, acquistando per il suo trentottesimo compleanno Ritratto di un uomo barbuto, un’opera del 1964 stimata tra i 9,5 e i 15 milioni di euro.
Non stupirebbe quindi se il prossimo vincitore del Jackpot del SuperEnalotto facesse lo stesso portandosi a casa uno dei capolavori più ambiti firmati da Pablo Picasso…
La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:
PressGiochi