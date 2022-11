Il gruppo ZEturf si unisce all’ente delle scommesse sportive IBIA

Il gruppo ZEturf è l’ultimo operatore a diventare membro dell’International Betting Integrity Association (IBIA), che ora conta oltre 40 operatori e oltre 100 marchi di scommesse. Fondato nel 2001, il gruppo ZEturf opera nel mercato delle scommesse ippiche e sportive online attraverso i suoi marchi ZEturf e ZEbet, con licenze a Malta, Francia, Belgio, Spagna, Nigeria e Paesi Bassi. L’operatore entrerà ora a far parte della principale rete globale di monitoraggio e allerta dell’integrità delle scommesse di IBIA. Si unisce a molti dei più grandi operatori di scommesse sportive regolamentati al mondo, con i membri dell’associazione che rappresentano oltre $ 137 miliardi (€ 115 miliardi) di fatturato globale di scommesse all’anno e quasi il 50% di tutte le attività di scommesse online degli operatori commerciali regolamentati.

Paul Klomp del gruppo ZEturf, ha dichiarato: “Sono molto lieto che abbiamo avviato questa cooperazione internazionale tra i principali operatori di scommesse sportive. L’integrità degli sport e in particolare quelli su cui offriamo scommesse è la chiave per offrire un prodotto di scommesse solido. Con la nostra esperienza pluriennale nel settore, siamo convinti di poter aggiungere valore all’associazione”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA è lieta di dare il benvenuto al gruppo ZEturf tra i membri in crescita dell’associazione. L’operatore espande la copertura internazionale dell’IBIA dei mercati regolamentati delle scommesse ippiche e sportive e rafforza la posizione dell’associazione come principale monitor dell’integrità delle scommesse. ZEturf offre un approccio operativo e una copertura distinti che rafforzeranno la rete globale di monitoraggio e allerta di IBIA”.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse autorizzate. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua rete di monitoraggio e allerta è uno strumento anti-corruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di lunga data per la condivisione di informazioni con le principali autorità di regolamentazione dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore nei forum di discussione politica di alto livello come il CIO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

