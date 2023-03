Il gruppo Stanleybet inaugura la prima agenzia di scommesse in Spagna

L’apertura del primo shop a Malaga è il primo passo di un piano di espansione che prevede l’apertura di 40 shops in Andalusia entro il 2026. Giovanni Garrisi, CEO del gruppo: “Guardiamo a tutte le giurisdizioni europee in cui l’ambiente è ben regolamentato per ottenere i migliori risultati. La Spagna offre grandi opportunità per questo settore

Cerimonia di inaugurazione della prima agenzia in terra spagnola per il colosso anglo-maltese. Lo storico bookmaker sceglie “La Luz”, il quartiere più popoloso della Spagna per dare il via al piano di espansione in Andalusia che prevede l’apertura di 40 agenzie entro la fine del 2026. “La Spagna offre grandi opportunità per il nostro settore” – dichiara il CEO del gruppo, Dott. Giovanni Garrisi – “L’Andalusia rappresenta un mercato estremamente vasto e ad altissimo potenziale di sviluppo. Abbiamo cominciato da Malaga, per poi proseguire nelle altre città”.

“Come preannunciato, abbiamo deciso che il nostro primo shop fosse una ‘tienda de apuestas’, vale a dire una agenzia di scommesse aperta direttamente dall’operatore, per dare l’imprinting ed esportare il nostro stile anche in Andalusia” – afferma Antonio Stanzani, Country Manager Stanleybet per la Spagna – “Siamo già in contatto con diversi imprenditori spagnoli che hanno scelto Stanleybet per avviare partnership floride e durature nel settore del betting. Siamo i leaders del betting europeo dal 1958: la flessibilità è uno dei fattori che ci hanno portato alla conquista di diversi mercati europei e ci consentirà di aprire 40 agenzie in Andalusia nei prossimi 3 anni”.

PressGiochi