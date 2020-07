Il Gruppo SiGMA lancerà SiGMA Africa a Città del Capo, Ghana e Kenya nei prossimi tre anni

Il gruppo SiGMA è lieto di annunciare il lancio di SiGMA Africa. L’evento si svolgerà a marzo 2022, con l’apertura del primo spettacolo a Cape Town, in Sudafrica. SiGMA Africa si terrà anche in Kenya e Ghana, riunendo l’Africa orientale e occidentale nel 2023 e 2024. Un calendario di eventi in quattro continenti colloca il Gruppo SiGMA al centro del settore dei giochi internazionali. SiGMA ritiene che l’impostazione dello spettacolo in più regioni offrirà ai partecipanti una panoramica più inclusiva e completa dei mercati africani, aumentando le opportunità di investimento e sviluppo del settore. Il vertice seguirà le orme degli eventi passati, replicando una formula di successo di conferenze di alto livello, piani espositivi attentamente curati e opportunità di networking di primo piano durante l’evento, con una lista di ospiti prestigiosi e internazionali che dovrebbero partecipare. Il dibattito sulla regolamentazione sarà in cima all’ordine del giorno, soprattutto perché il gioco d’azzardo online è attualmente consentito o regolamentato in meno del 20% delle giurisdizioni africane.

Eman Pulis, fondatore del gruppo SiGMA, ha dichiarato: “L’Africa offre un mercato eccitante e diversificato, ricco di opportunità. Aprire uno spettacolo in Africa sembra la mossa giusta in un momento in cui SiGMA sta espandendo il suo portafoglio di eventi. Con eventi in Asia, LatAm ed Europa e un sito Web rinnovato che offre traduzioni in 6 lingue diverse, l’Africa ci porta al punto di partenza come vero marchio internazionale. Perché abbiamo scelto Cape Town per il nostro vertice inaugurale? Cape Town si presta eccezionalmente bene come meta turistica, unita al fatto che vi sono anche diverse compagnie di gioco, sicure, divertenti e con servizi eccezionali. Non vedo l’ora di andare a Cape Town il prima possibile per controllare le strutture!”.

PressGiochi