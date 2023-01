Il Gruppo Novomatic si prepara ad esporre ad Ice London

Il Gruppo NOVOMATIC si prepara a tornare ad ICE come il tradizionale primo evento dell’anno che vede tutti i principali fornitori del settore riunirsi a Londra per incontrare personalmente clienti,

Il Gruppo NOVOMATIC si prepara a tornare ad ICE come il tradizionale primo evento dell’anno che vede tutti i principali fornitori del settore riunirsi a Londra per incontrare personalmente clienti, partner e colleghi del settore.

Nel frattempo, i dipartimenti di ricerca e sviluppo stanno dando gli ultimi ritocchi a un portafoglio di prodotti che sono tutti pronti per dettare le nuove tendenze del 2023.

Mai uno spettacolo ICE Totally Gaming è stato atteso con tanta impazienza come la prossima edizione 2023 di questo importante evento di gioco, che si svolgerà dal 7 al 9 febbraio all’insegna del motto “Stronger together” all’ExCeL London.

NOVOMATIC manterrà la sua posizione come il più grande espositore per presentare una vasta gamma di soluzioni di gioco moderne comprendenti sistemi, hardware e contenuti per i diversi segmenti e mercati dell’industria del gioco internazionale. I visitatori dello stand NOVOMATIC nel padiglione sud possono aspettarsi un’esposizione stimolante di novità e la tradizionale ospitalità austriaca in uno stand espositivo completamente nuovo.

Il portafoglio di tecnologie NOVOMATIC per il 2023 e oltre soddisferà tutte le esigenze degli operatori: dai casinò terrestri e ai prodotti e sistemi AWP, comprese le tecnologie biometriche per le moderne soluzioni di accesso, per proteggere le soluzioni di gestione del contante fino ai prodotti di scommesse sportive e alle soluzioni di gioco online per i mercati che sono fiorente in molte regioni del mondo. I punti salienti del casinò saranno presentati in termini di nuovi entusiasmanti cabinet e contenuti, con nuovo hardware, mix e nuovi Progressive in anteprima all’ICE.

Thomas Schmalzer, Vice President Global Sales NOVOMATIC AG afferma: “I nostri team hanno sempre atteso con impazienza ICE, ma quest’anno non vediamo l’ora di presentare i risultati dei nostri intensi sforzi di sviluppo degli ultimi mesi. Ci saranno sicuramente alcune sorprese: novità entusiasmanti nel segmento dei cabinet e miglioramenti per le nostre linee di prodotti di maggior successo, che forniranno un intrattenimento fresco ed entusiasmante per i giocatori, con conseguenti prestazioni eccellenti e un rapido ROI per gli operatori di gioco”.

