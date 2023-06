Il Gruppo Novomatic pubblica l’Annual Financial Report 2022 dove si evidenziano i risultati economici e la rendicontazione in termini di Sostenibilità e ESG a livello globale. Nel 2022 il report

Il Gruppo Novomatic pubblica l’Annual Financial Report 2022 dove si evidenziano i risultati economici e la rendicontazione in termini di Sostenibilità e ESG a livello globale.

Nel 2022 il report non-financial ha riguardato oltre 110 società in tutto il mondo, e 5 società del Gruppo NOVOMATIC Italia, con due new entry: Admiral Pay l’Istituto di Pagamento del Gruppo, e ALP, che gestisce le sale a marchio Le Palme by ADMIRAL.

Nel corso del 2022 il Gruppo NOVOMATIC AG ha raggiunto ricavi per 2.859,9 milioni di euro, con un aumento di 1.017,7 milioni di euro (+55,2 %) rispetto al precedente anno.

Nel segmento delle operazioni di gioco, che comprende il funzionamento di casinò, sale giochi e scommesse, i ricavi sono cresciuti da 1.034,1 milioni di euro a 1.785,5 milioni di euro (+72,7%) nell’anno fiscale 2022.

Anche il segmento Gaming Technology, responsabile dello sviluppo, della produzione, del noleggio e della vendita di apparecchiature di gioco, ha registrato una crescita significativa nell’anno in esame, passando da 806,2 milioni di euro a 1.072,4 milioni di euro (+33,0%) grazie all’aumento della domanda di prodotti NOVOMATIC. Di conseguenza, sia il segmento Gaming Technology che il segmento Gaming Operations hanno riportato ricavi molto soddisfacenti.

NOVOMATIC ha continuato con successo il suo percorso di espansione internazionale. L’acquisizione di maggioranza del gruppo italiano HBG segna una delle più grandi transazioni nella storia di NOVOMATIC. Questo ci ha reso uno dei maggiori concessionari e operatori di VLT e AWP in Italia e ci ha anche permesso di aumentare il numero di controllate consolidate integralmente a 211 e il numero dei dipendenti a circa 23.900.

NOVOMATIC conta attualmente circa 2.100 strutture di gioco in 50 paesi, esportando prodotti innovativi apparecchiature di gioco, soluzioni di sistema e servizi in 100 paesi nel mondo. In Europa, il mercato di gioco più importante di NOVOMATIC, i ricavi di gioco sono stati pari a 132,7 miliardi di dollari nel 2022, il 31,6% di cui attribuibili al settore delle lotterie, che è il più grande settore in Europa con un fatturato totale di 41,9 miliardi di dollari e che è cresciuto del 4,0% rispetto al 2021.

Il secondo settore in termini di entrate nel 2022 è il mercato delle scommesse ippiche e sportive, che è cresciuto del 17,0 per cento, anche per la già citata crescita delle infrastrutture digitali.

I terminali di gioco, che fanno parte del core business di NOVOMATIC, hanno registrato la crescita più alta del 18,4%. Nel complesso, il mercato europeo ha registrato un aumento del fatturato del 12,0%.

