Il grande padel infiamma la capitale: Betsson Sport è official partner del BNL Italy Major Premier Padel

Il grande padel internazionale fa tappa nella Capitale e Betsson Sport è pronto a viverlo da protagonista. Siglando un nuovo e importante accordo, Betsson Sport si affianca in qualità di Official Partner al BNL Italy Major Premier Padel, uno dei tornei più prestigiosi del circuito mondiale, che infiammerà la suggestiva cornice di Roma dal 31 maggio al 7 giugno.

La competizione rappresenta uno dei quattro tornei “Major” del circuito, l’appuntamento più atteso in Italia capace di richiamare le stelle assolute del ranking mondiale della Federazione Internazionale Padel (FIP). In questo palcoscenico d’eccezione, dove tecnica, adrenalina e spettacolo si fondono, Betsson Sport si inserisce perfettamente condividendo la competitività sana, l’inclusione e il forte coinvolgimento del pubblico che caratterizzano uno sport in crescita esponenziale.

Proprio per valorizzare questo legame con il pubblico, la presenza del brand non si limiterà a esibire il proprio logo sui campi di gioco. L’obiettivo è portare energia e passione direttamente tra gli appassionati, rendendoli parte attiva dell’evento. Durante tutta la durata della manifestazione, infatti, i tifosi avranno la possibilità di visitare l’esclusivo booth Betsson Sport, uno spazio interattivo pensato per far vivere il padel in prima persona e all’insegna del divertimento.

Tutti i visitatori che passeranno dallo stand saranno invitati a mettersi in gioco e testare la propria mira in una vera e propria challenge di precisione. Impugnando la racchetta, i fan dovranno cercare di fare centro facendo passare la pallina attraverso un apposito telo forato. Chi dimostrerà di avere il tocco del campione avrà la possibilità di vincere gadget firmati Betsson Sport, portando a casa un ricordo speciale dell’evento.

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