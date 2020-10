Il GLMS segnala 298 avvisi di scommesse sospette in Europa nel terzo trimestre del 2020

Il Global Lottery Management System (GLMS) ha segnalato 452 avvisi di scommesse sospette ai partner durante il terzo trimestre del 2020, la maggior parte (370) sono stati generate dal calcio. La pallacanestro ha seguito con un totale di 24 avvisi, il tennis ha generato 34 avvisi seguiti da 13 avvisi di hockey su ghiaccio. 298 sono state identificate in Europa, 71 in Asia, 38 in Nord America, 26 in Sud America, 10 in Africa e 6 in Oceania. Nel frattempo, 400 degli avvisi sono stati creati prima dell’inizio della partita, mentre 10 erano basati sulle modifiche delle quote durante il gioco e 42 avvisi sono stati attivati ​​al termine delle partite. Un totale di 35 allarmi sono stati classificati come “allarmi rossi”, che indicavano un reato più grave. Ciò include modifiche sospette delle quote, informazioni privilegiate utilizzate per le scommesse, partite truccate da una fonte denominata o volumi o schemi di scommesse insoliti su Betfair. Nel frattempo 89 erano “allarmi gialli”, che sono associati a voci di partite truccate sui social media e altri 307 sono stati classificati come “avvisi verdi” associati a notizie sulla squadra e modifiche minori delle quote.

Il presidente GLMS Ludovico Calvi ha dichiarato: “Durante questi tempi difficili e senza precedenti, i nostri centri di integrità e il Segretariato generale non sono mai stati così impegnati. Il grado di vulnerabilità alla manipolazione delle competizioni sportive in tutto il mondo è aumentato nel 2020 e il team GLMS ha fornito consulenza sulle azioni da intraprendere nei suoi rapporti mensili e ha prodotto un numero record di avvisi e rapporti di analisi dettagliati. È probabile che ulteriori minacce continueranno a materializzarsi mentre gli eventi sportivi riprenderanno in un periodo sportivo solitamente tranquillo dell’anno, dato che la crisi finanziaria ha avuto un impatto negativo su innumerevoli organizzazioni sportive a livello globale, il che a sua volta potrebbe aumentare il livello di assunzione di rischi e vulnerabilità degli atleti e delle parti interessate dello sport”.

PressGiochi