Il gioco legale scende in piazza a Roma il 9 giugno

Non si ha alcuna indicazione ancora sulla possibile data di riapertura del settore del gioco legale, però oggi una data certa finalmente è stata fissata: quella della manifestazione che si terrà a Roma in Piazza del Popolo per chiedere non solo la riapertura delle attività ma la riconquista dei diritti di lavoratori da parte di migliaia di operatori legali.

Si terrà il 9 giugno alle ore 14,30, a Roma appunto. E’ la manifestazione che porta a termine le manifestazioni pacifiche che in questi giorni si sono susseguite nelle piazza di tutta Italia e che hanno visto protestare pacificamente decine di sigle associative.

PressGiochi