Il gioco in Italia: quanto spendono gli italiani regione per regione

Dopo il primo approfondimento sui dati generali relativi a raccolta, spesa, vincite, entrate erariali e remunerazione della filiera, continuiamo il nostro viaggio tra i numeri del gioco pubblico in Italia nel 2024. Comprendere queste dinamiche è utile non solo per fotografare il presente, ma anche per cogliere le tendenze strutturali che stanno ridisegnando la geografia del settore in una fase cruciale di riordino del comparto con le nuove concessioni per il gioco online che verranno rilasciate nei prossimi mesi.

I dati complessivi del gioco pubblico nel 2024 hanno segnato una raccolta totale di 157,45 miliardi di euro (+6,59% sul 2023), una spesa effettiva di 21,59 miliardi e oltre 11,5 miliardi destinati all’Erario.

Proseguiamo ora con un focus più dettagliato sulla distribuzione regionale delle giocate e sulla dinamica tra canale fisico e canale online, concentrando la nostra analisi alle prime 9 regioni italiane più importanti per volumi di raccolta.

Nord e Sud a confronto: dove si gioca di più, e come

Nel computo complessivo per regione, la Lombardia si conferma al vertice nazionale per volume di raccolta assoluta, con oltre 24,841 miliardi di euro, seguita dalla Campania (20,584 mld), dal Lazio (16,669 mld) e, poco sotto, dalla Sicilia (15,210 mld).

Ma è osservando il dettaglio della distribuzione tra canale fisico e telematico che emergono le differenze più significative.

Secondo quanto elaborato in esclusiva da PressGochi, su dati ADM, le regioni del Centro-Nord come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana mostrano un equilibrio tra i due canali (talvolta ancora con un lieve vantaggio del fisico), al Sud si registra un deciso spostamento verso il gioco online.

Spicca in particolare la Sicilia, dove il 71% della raccolta proviene dal canale telematico (oltre 10,802 mld giocati contro 4,408 mld sul fisico). Segue la Campania, con una percentuale del 63,5% a favore dell’online (13,076 mld vs 7,508 mld). Anche Puglia e Lazio confermano questo trend, che segna una vera e propria transizione digitale del gioco pubblico nelle regioni meridionali.

Al contrario, in Veneto il gioco fisico prevale ancora nettamente: oltre 5 miliardi contro 4 miliardi sull’online, un dato che merita attenzione per la sua singolarità rispetto al panorama nazionale.

Confronto anno su anno

Il confronto anno su anno su base regionale è possibile solo per quanto concerne il gioco fisico, con anno di riferimento 2022, in quanto i dati resi disponibili da ADM attraverso le proprie pubblicazioni non ci permettono di andare oltre.

Si nota che quasi tutte le regioni, nel periodo 2022-2024, hanno visto incrementare la raccolta sul canale fisico; le uniche eccezioni sono costituite da Liguria (piuttosto minimale) e Valle D’Aosta. La regione che ha conosciuto il maggiore incremento è la Campania. La media nazionale è del 3,78%.

La Spesa di gioco regione per regione

In entrambi i canali di gioco – fisico e online – Campania, Lombardia e Lazio/Sicilia si confermano tra le regioni con la spesa più elevata, segno di una partecipazione intensa al gioco pubblico e di un mercato particolarmente attivo in queste aree del Paese.

La Spesa pro capite: Campania e Lombardia prime anche in intensità

Guardando la raccolta rapportata alla popolazione adulta (dati Istat 2024, esclusi i minori), la Campania registra la raccolta pro capite più elevata sia sul canale fisico (1.613 euro) che sull’online (2.809 euro), seguita da Lombardia, Lazio e Puglia.

In termini di spesa effettiva (giocato meno vincite), i valori pro capite confermano il primato della Campania anche per il gioco online (163 euro), davanti a Sicilia (145 €) e Puglia (132 €).

Vincite – Nel 2024 la percentuale media di vincita (cioè la quota restituita in premi rispetto alla raccolta) si attesta all’86,29%, in ulteriore crescita rispetto all’85,47% del 2023. Tuttavia, anche in questo caso si notano differenze significative: per il gioco fisico, il ritorno ai giocatori è mediamente del 74,7%, mentre per l’online sale al 94,5%.

La differenza è ancora più marcata su base regionale: la Lombardia, ad esempio, restituisce il 94,6% sul canale online e il 74,3% sul fisico; la Campania, il 94,2% online e il 76,8% fisico.

