Il gioco di carte “UNO” diventa digitale e approda online su Sisal.it

Sisal.it, operatore online leader in Italia, continua a rinnovare le sue proposte di gioco anche ripescando dei cult del passato, sempre attualissimi, capaci di evocare emozioni e ricordi, facendo sentire le persone “a casa”. Parliamo dei giochi di carte, siano esse napoletane, piacentine o francesi, giochi come Scopa, Briscola, Tresette, Sette e Mezzo, Burraco – solo per citarne alcuni – che, dopo aver consumato per decenni i tavolini dei bar, delle case vacanza e del salotto di casa, continuano ad avere un grande successo nonostante l’avvento di giochi moderni e tecnologici, tanto da segnare, su Sisal.it, un + 64% sul numero conti giocanti negli ultimi due anni.

In questo trend si inserisce la nuova proposta di Sisal.it che oggi lancia per la prima volta UNO, un gioco semplice e divertente, protagonista di un costante successo sin dall’anno del suo lancio nel 1981.

Così come per tutti i giochi di carte che affondano le radici nella tradizione popolare, anche per UNO Sisal ha creato un prodotto in linea con le esigenze contemporanee, grazie ad una nuova interfaccia grafica e ad una tecnologia ancora più performante.

Giocare a UNO su Sisal.it significa divertirsi in modo nuovo con le regole di sempre. La versione online, fedelissima all’originale anche per grafiche e icone, infatti, replica l’esperienza di gioco classica: su ogni tavolo di Uno su Sisal.it ci saranno 4 giocatori con 7 carte a testa che si sfideranno per esaurire il proprio mazzo il più in fretta possibile, facendo un sapiente uso delle tante carte speciali per mettere in difficoltà gli avversari.

“Sono entusiasta di aver introdotto UNO nell’offerta dei giochi di carte di Sisal, – dichiara Marco Bedendo, Managing Director Gaming Machines & Online Casino di Sisal – con l’obiettivo di anticipare e valorizzare i desideri dei nostri clienti. UNO rappresenta un altro tassello della strategia di Sisal di innovare e aggiornare continuamente la propria offerta di gioco per una user experience sempre più appassionante, all’insegna di elevati standard di sicurezza e del costante impegno al gioco responsabile”.

L’inventore di UNO

Il gioco originale è stato creato da Merle Robbins, un barbiere dell’Ohio, nel 1971. Lui e la sua famiglia giocavano a carte per hobby. Una passione che ha portato Robbins a creare il “suo” gioco, a condividerlo con la famiglia e gli amici per poi venderlo al pubblico. Nel 1981, la società International Games per 50.000 dollari e, più tardi nel 1993, Mattel, ha acquistato a sua volta i diritti.

La storia di UNO

L’inventore di Uno investì 8.000 dollari nella sua creazione solo per riavere 5.000 dollari quando fu messo in vendita. Anni dopo lo vendette alla Mattel per 50.000 dollari. Fino ad oggi, le vendite di Uno continuano a crescere anno dopo anno e sono state rilasciate più di 80 Paesi. Inoltre, Uno è considerato un valido aiuto per sviluppare le abilità motorie nell’educazione della prima infanzia, oltre a insegnare il riconoscimento dei colori e dei numeri in modo divertente. Migliora anche le abilità strategiche e il semplice calcolo matematico. Per gli adulti, invece, è divertimento puro!

PressGiochi