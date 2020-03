Il gigante GVC tocca i 4 miliardi di ricavi

Il gigante del gioco GVC Holdings ha rivelato che i ricavi per l’intero anno 2019 sono stati di 4,2 miliardi di euro, in crescita del 2% su base annua e del 3% su base costante.

Mentre i numeri dei titoli erano solidi, l’operatore ha riportato un calo del 10% dell’EBITDA a € 783,5 milioni di euro. L’utile al netto delle imposte è stato registrato come perdita di 162,5 milioni di euro.

Kenny Alexander, CEO di GVC, ha dichiarato: “Il nostro primo anno dall’acquisizione di Ladbrokes Coral è stato positivo e le prestazioni hanno continuato a essere sostenute dal nostro modello operativo unico e altamente efficace. Siamo lieti dei progressi compiuti sull’integrazione di Ladbrokes Coral. Negli Stati Uniti, il lancio di BetMGM sulla piattaforma GVC nel New Jersey è stata una pietra miliare importante per la nostra attività e ci consente di rimanere sulla buona strada per realizzare le nostre ambizioni in questo eccitante mercato”.

