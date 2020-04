Il gaming su Twitter: conversazioni da record

La conversazione in tema gaming su Twitter cresce sempre di più. Nella seconda metà di marzo si è visto un aumento del 71% nel volume delle conversazioni e una crescita del 38% degli autori unici. Negli Stati Uniti in particolare, la conversazione è cresciuta dell’89%, con un aumento del 50% tra gli autori unici.

I videogiochi di cui si è parlato di più quest’anno:

1. Animal Crossing: New Horizons

2. Fate/Grand Order

3. Final Fantasy

4. Ensemble Stars!

5. Fortnite

6. Monster Strike

7. Grandblue Fantasy

8. Identity V

9. Minecraft

10. Knives Out

I videogiochi più chiacchierati negli Stati Uniti negli ultimi 30 giorni :

1. Animal Crossing: New Horizons

2. Call of Duty

3. Final Fantasy

4. Fortnite

5. Fire Emblem

6. DOOM

7. Super Mario

8. NBA2K

9. Overwatch

10. The Legend of Zelda

Le nazioni che hanno pubblicato più tweet su Animal Crossing :

1. Giappone

2. Stati Uniti

3. Corea del Sud

4. Francia

5. Spagna

I team di Esports più chiacchierati degli ultimi 30 giorni:

1. @FaZeClan

2. @G2Esports

3. @mibr

4. @FNATIC

5. @Cloud9

6. @T1

7. @TeamLiquid

8. @paiNGaming

9. @TSM

PressGiochi