Il fallimento della Genting Hong Kong coinvolge il governo malese

La vicenda del fallimento della compagnia operatrice di navi da crociera facente parte del Gruppo Genting sta prendendo una brutta piega, perché a suo sostegno erano intervenute tre banche malesi, di cui il governo, attraverso Permodalan Nasional Berhad (PNB), Khazanah e il Fondo di previdenza dei dipendenti (EPF), sono i maggiori azionisti.

L’operatore o ha dichiarato bancarotta all’inizio di questo mese e domenica scorsa lo Straits Times di Singapore ha riferito che Maybank, CIMB e RHB Bank erano tra alcuni dei principali creditori non garantiti della compagnia, con un’esposizione combinata di 600 milioni di dollari (2,5 miliardi di RM).

il leader dell’opposizione Anwar Ibrahim si è rivolto immediatamente al ministro delle finanze Tengku Zafrul per sapere: “Come può questa società di gioco d’azzardo ottenere un prestito non garantito così facilmente?”

Genting Hong Kong venne fondata da Lim Kok Thay nel 1993, in parte come misura per diversificare l’attività dal resort di punta del casino del gruppo Genting, creato da suo padre, Lim Goh Tong.

Kok Thay ha rassegnato le dimissioni dai suoi incarichi di presidente e CEO di Genting Hong Kong il 21 gennaio, pochi giorni dopo che la società ha dichiarato di liquidare la sua attività.

Anwar ha osservato che mentre Genting Hong Kong è stata registrata a Hong Kong, a Kok Thay, che è un malese, avrebbe dovuto essere richiesta una garanzia personale o una cauzione dalle società che possedeva in Malesia.

Adesso il rischio è che si ripeta un altro scandalo tipo Bumiputra Malaysia Finance (BMF), successo negli anni ’80, dopo che è stato rivelato che la filiale della banca con sede a Hong Kong aveva concesso prestiti per importi superiori al suo capitale, perdendo 2,5 miliardi di RM e costringendo il governo a salvare l’istituto finanziario.

Pressgiochi