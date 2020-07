Il dominio della Juventus proseguirà anche nella prossima stagione. Su Sisal Matchpoint il 10° scudetto dei bianconeri a 1.75.

La Juventus ha archiviato anche questo campionato con la vittoria dello scudetto, il nono consecutivo, ma questa stagione del tutto anomala è stata più combattuta del solito, con ben 3 squadre a dare filo da torcere ai bianconeri. Non solo l’Inter, anche Lazio e Atalanta, a momenti alterni, hanno provato a interrompere il dominio della Juventus, che dura ormai incontrastato sul campionato italiano da nove anni. Tutto rimandato alla prossima stagione dunque, quando, c’è da giurarci, le avversarie ci riproveranno, magari rinforzandosi per tentare il colpaccio. Per gli esperti di Sisal Matchpoint però, anche il prossimo campionato sarà all’insegna dei colori bianconeri, la squadra di Sarri rimane infatti la favorita per lo scudetto 2020 – 2021, che sarebbe il decimo consecutivo, proposto a 1.75.

La prima antagonista dei bianconeri sarà ancora l’Inter, il progetto vincente di Conte potrebbe andare a buon fine il prossimo anno, opzione data a 4 volte la posta. Atalanta, Lazio e Napoli si candidano di nuovo ad outsider e sono tutte proposte a 12.00, più indietro il Milan, a 16.00, e la Roma, a 25.00. Anche secondo gli scommettitori, la Juventus non interromperà la scia di vittorie, il 96% ha infatti puntato sui bianconeri Campioni d’Italia anche nella prossima stagione.

PressGiochi