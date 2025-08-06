Newsletter

07 Agosto 2025 - 05:24

Il dl grandi eventi sportivi diventa legge: su scommesse sportive rafforzato il ruolo del Coni

Con 153 voti favorevoli e 85 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente disposizioni

06 Agosto 2025

Con 153 voti favorevoli e 85 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori misure urgenti in materia di sport. Il provvedimento, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, diventa ora legge.

Tra le novità più rilevanti contenute nel testo, spicca l’articolo 6, modificato durante la prima lettura alla Camera, che introduce nuove misure per il contrasto alle scommesse sportive illecite. La norma stabilisce un regime strutturato di scambio di informazioni e coordinamento tra le autorità amministrative competenti nella gestione delle scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

L’obiettivo è rafforzare la rete di controllo e prevenzione nei confronti di attività illecite che possono compromettere l’integrità delle competizioni sportive, in un contesto di crescente attenzione alle problematiche di match-fixing e legalità nel settore del gioco pubblico.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio disegno di riforma della governance dello sport, con particolare attenzione alla trasparenza e alla tutela della correttezza delle manifestazioni agonistiche.

 

Fonte immagine: https://depositphotos.com

