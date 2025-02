Il Dl Emergenza approda in Aula alla Camera, ok a proposta sul Fondo per il gioco d’azzardo patologico

Oggi, venerdì 14 febbraio 2025, a partire dalle ore 09:30, è previsto l’approdo in Aula alla Camera dei deputati del Decreto Legge 208/2024, relativo alle “Misure organizzative urgenti per fronteggiare

Oggi, venerdì 14 febbraio 2025, a partire dalle ore 09:30, è previsto l’approdo in Aula alla Camera dei deputati del Decreto Legge 208/2024, relativo alle “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR). Questo provvedimento sarà oggetto della prima lettura in aula, con un termine di conversione fissato al 1° marzo 2025.

Il decreto è stato esaminato dalle Commissioni riunite V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera, che hanno concluso l’esame del testo, apportando modifiche e approvando un emendamento rilevante presentato dai relatori: Frassini (LEGA) per la V Commissione e Benvenuti Gostoli (FDI) per la VIII Commissione.

Uno degli emendamenti approvati riguarda la ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico. L’emendamento, firmato dai relatori, introduce modifiche importanti in materia di efficacia dei decreti che disciplinano la ripartizione di tale fondo, al fine di garantire una gestione più efficiente e tempestiva delle risorse.

In particolare, l’articolo 6-bis, inserito nel testo del decreto, prevede che, all’articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «già adottati», siano aggiunte le parole «o il cui procedimento di adozione risulti già avviato». Questo intervento mira a rendere più flessibile e tempestiva l’attuazione dei provvedimenti previsti dalla normativa.

