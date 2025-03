Il direttore delle relazioni internazionali di ADM incontra il capo delle dogane etiopi

Si è tenuto ieri, ad Addis Abeba, l’incontro del Direttore delle Relazioni Internazionali di ADM, Andrea Mazzella, con Debele Kabeta Hursa, Commissioner dell’Ethiopian Customs Commission.

All’ordine del giorno lo sviluppo di un programma di collaborazione tecnica ed amministrativa in ambito doganale, volto alla facilitazione degli scambi commerciali e all’innalzamento degli standard di sicurezza.

“L’Etiopia è situata in una posizione geografica strategica, fondamentale per la stabilità del Corno d’Africa, soggetta alle pressioni e all’instabilità derivate da conflitti in corso in Sudan e in Somalia ma anche alle infiltrazioni dell’islamismo radicale. In tale contesto è nostra responsabilità offrire all’amministrazione doganale etiope ogni possibile ausilio per rafforzare le proprie competenze, garantendo maggiore sicurezza e fluidità ai traffici commerciali a beneficio di tutti gli imprenditori nazionali che, nel quadro del “Piano Mattei” per l’Africa, si propongono di investire in questo paese.” ha dichiarato Mazzella al termine dell’incontro.

