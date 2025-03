Il Direttore delle relazioni internazionali dell’ADM incontra il capo delle dogane somale

Una delegazione di ADM, guidata dal Direttore delle Relazioni Internazionali Andrea Mazzella, ha incontrato a Nairobi il Capo delle Dogane somale, Abukar Sh Ahmed Mursal, per approfondire le possibili strategie di collaborazione bilaterale volte a favorire il rafforzamento dell’amministrazione doganale somala, in un contesto ancora caratterizzato da forte instabilità economica e sociale e dalle minacce dovute al terrorismo di matrice “Al – Shabaab”.

Mazzella, già Inviato Speciale e rappresentante del Governo italiano, incaricato della riapertura della sede diplomatica italiana a Mogadiscio nel 2011, al termine del colloquio ha dichiarato: “il consolidamento dell’amministrazione federale somala necessita di dogane moderne ed efficaci, in grado di garantire sicurezza e introiti adeguati alle casse dello stato. Per questo motivo, abbiamo offerto l’expertise di ADM in materia di controlli doganali, gestione del rischio e contrasto ai traffici in particolare di armi, droga e rifiuti pericolosi. In queste materie le competenze dell’ADM e quelle specifiche della GdF rappresentano un’eccellenza riconosciuta al livello internazionale.”

