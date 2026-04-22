Il Diavolo Veste Prada 2, come se la caverà al botteghino? Per gli esperti Sisal le probabilità di battere il cult del 2006 sono a 3,00

Dopo la premiere newyorkese de Il Diavolo Veste Prada 2 ora gli occhi sono tutti puntati su Milano dove già da una settimana alla Rinascente in Piazza Duomo si respira il mood del film. Per i fan di Miranda Priestly (Meryl Streep) e Andy Sachs (Anne Hathaway) c’è però ancora da aspettare: l’arrivo in sala è infatti previsto per il 29 aprile.

Dopo vent’anni dal cult le attese sono altissime e chissà se la presenza di nuovi attori come Lucy Liu contribuirà a portare la pellicola a un nuovo record di successi. Secondo gli esperti Sisal però, le probabilità che gli incassi al botteghino del sequel superino quelli del primo capolavoro di David Frankel al momento sono basse. Nel confronto, infatti, questa possibilità è offerta a 3,00 contro quella che vede battuto il secondo capitolo a 1,30.

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