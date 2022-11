Il derby Inghilterra-Stati Uniti infiamma il Black Friday di Sisal

Il Black Friday soffia quest’anno su 70 candeline anche se la sua popolarità è nata di fatto negli anni Ottanta.

I Mondiali di calcio per la prima volta coincidono con la ricorrenza nata in America e Sisal ha deciso di festeggiarla in maniera unica. In occasione del derby Inghilterra-Stati Uniti, fondamentale per l’accesso agli ottavi di finale, Sisal ha scelto di incentrare il suo Black Friday con una promo che coinvolge la nuova esclusiva scommessa DUO. La nuova modalità permette di giocare sul marcatore, ma di vincere anche con qualsiasi suo sostituto, senza nessuna penalizzazione sulla quota.

La nuova scommessa però non riguarda solo i bomber ma anche i giocatori ammoniti o espulsi.

La promo sarà attiva dalle 11:00 e durerà fino all’inizio del match: qui parte la prima differenza con le precedenti iniziative che erano disponibili per un lasso di tempo molto più breve (massimo quattro ore prima). La meccanica della promo DUO, incentrata sulla sfida Inghilterra-Stati Uniti, legata al Black Friday è molto semplice: viene offerto un Cashback del 50% fino a 5 euro sulle giocate perdenti e una maggiorazione del 20% sulle vincite fino a 100 euro. Grazie a queste modalità, Sisal pensa a tutti i suoi utenti i quali riceveranno un bonus sia in caso di biglietto vincente che perdente.

INIZIATIVE MONDIALI – La promo legata al Black Friday si inserisce nell’offerta legata ai Mondiali che Sisal ha pensato per l’intera rassegna iridata.

Oltre al DUO e al Cash Out, infatti, il palinsesto Sisal si presenta ricchissimo soprattutto in riferimento ai giocatori: c’è la possibilità di giocare sul capocannoniere, sul miglior giocatore della manifestazione, sul portiere più forte del torneo, sul calciatore più “generoso” grazie ai suoi assist senza dimenticare i giovani con il Best Young Player dei Mondiali. Inoltre l’interfaccia su www.sisal.it è totalmente nuovo con i giocatori schierati sul campo.

A ciò si aggiunge il consueto Happy Hour di Sisal, già sperimentato con successo durante gli Europei 2021: ogni giorno, dalle 18:00 alle 19:00, verrà offerta un’ora di quote maggiorate.

PressGiochi