IL DERBY DELLA MADONNINA INFIAMMA IL WEEKEND DI SERIE A. SU STARCASINÒ BET IL SUCCESSO DEL MILAN CONTRO L’INTER È QUOTATO 3,35

Khvicha Kvaratskhelia Primo Marcatore in Genoa-Napoli è dato a 6,90 mentre Over 4,5 in Roma-Empoli paga 5,80

Terminata la sosta per le partite delle squadre Nazionali, questo weekend torna in campo la Serie A per la quarta giornata del campionato 2023/24. Il turno si apre domani pomeriggio con due big match: Juventus-Lazio allo Stadium di Torino, con i biancocelesti in cerca di continuità dopo un inizio di stagione altalenante, e il Derby di Milano tra Inter e Milan, incontro numero 179 in Serie A. Lo spettacolo e le emozioni del grande calcio italiano non mancheranno, come confermano le quote di StarCasinò Bet.

Si inizia domani pomeriggio alle ore 15:00 con la sfida tra Juventus e Lazio. La squadra bianconera è quella contro cui i biancocelesti hanno perso più partite in Serie A in assoluto: si contano 85 sconfitte della formazione allenata da Sarri, almeno 15 in più di ogni altra avversaria. Dopo aver subito un solo gol nelle prime tre gare di campionato, la Vecchia Signora potrebbe cumulare tre clean sheet nelle prime quattro giornate per la seconda stagione consecutiva. Rete Inviolata Casa paga 2,35, la vittoria della Juventus è quotata a 1,92, quella della Lazio a 4,15 e il pareggio è fissato a 3,45.

Poco dopo, alle 18:00, va in scena il tanto atteso Derby della Madonnina tra Inter e Milan. Considerando tutte le competizioni, i nerazzurri hanno vinto senza subire gol tutte le ultime quattro sfide contro i rossoneri, siglando anche un record societario. Inoltre, nella sua storia, il club di Appiano Gentile non ha mai ottenuto cinque successi consecutivi nella stracittadina di Milano. La vittoria dell’Inter è quotata 2,15, quella del Milan 3,35 mentre il pareggio è fissato 3,50.

Alle ore 20:45 il Genoa ospita al Ferraris il Napoli di Rudi Garcia. I partenopei arrivano alla gara con un bottino di due vittorie e una sconfitta nei primi tre match e in quasi tutte le ultime sette stagioni hanno sempre vinto almeno tre partite entro le prime quattro gare stagionali: l’unica eccezione è il campionato 2022/23 (due successi e due pareggi), concluso poi con la vittoria del Tricolore. La vittoria del Napoli è data a 1,67, quella del Genoa a 5,10 e il pari è fissato a 3,95.

Alla stessa ora domenica sera la Roma gioca in casa contro l’Empoli, l’unica formazione di Serie A ancora a zero punti in classifica. I toscani, inoltre, sono la sola squadra che ancora non è riuscita a trovare la via del gol: nella storia del massimo campionato italiano solo due club hanno giocato le prime quattro gare stagionali senza conquistare punti né segnare, il Mantova nel 1964/65 e il Padova nel 1994/95. Goal è quotato a 2,08, la vittoria della Roma è data a 1,43, quella dell’Empoli a 7,00 mentre il pareggio è fissato a 4,35.

Su StarCasinò Bet sono disponibili tutte le statistiche e le informazioni sulle quote della Serie A, per restare sempre aggiornati su tutte le più amate competizioni sportive!

Le quote nel dettaglio:

Sabato 16 settembre:

1,92 JUVENTUS, 3,45 pareggio, 4,15 LAZIO

2,15 INTER, 3,50 pareggio, 3,35 MILAN

5,10 GENOA, 3,95 pareggio, 1,67 NAPOLI

Domenica 17 settembre:

2,90 CAGLIARI CALCIO, 3,30 pareggio, 2,50 UDINESE

2,10 AC MONZA, 3,35 pareggio, 3,40 LECCE

2,70 FROSINONE CALCIO, 3,40 pareggio, 2,45 SASSUOLO CALCIO

2,38 FIORENTINA, 3,45 pareggio, 2,75 ATALANTA

1,43 ROMA, 4,35 pareggio, 7,00 EMPOLI FC

Lunedì 18 settembre:

3,35 US SALERNITANA, 3,15 pareggio, 2,18 TORINO

3,00 HELLAS VERONA, 3,25 pareggio, 2,35 BOLOGNA FC

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi