Il Decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale

In Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 18 con le prime misure economiche per l’emergenza coronavirus. Il testo del decreto economico per l’emergenza coronavirus è stato approvato dal Governo il 16 marzo 2020. Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” fornisce una prima risposta ai tanti contribuenti danneggiati dal coronavirus...

