Il Crown Sydney Hotel Resort ha scelto la tecnologia di gestione di IGT per il suo casinò

International Game Technology ha annunciato oggi che il suo pluripremiato sistema di gestione di casinò IGT ADVANTAGE® con la suite di soluzioni di sistemi innovativi è stato selezionato per migliorare l’esperienza del giocatore al Crown Sydney Hotel Resort che dovrebbe aprire all’inizio del 2021 nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. L’innovativo sistema IGT ADVANTAGE collegherà giochi da tavolo dal vivo ed elettronici (ETG) presso l’esclusivo casinò. Come parte dell’installazione, IGT implementerà anche la sua comprovata tecnologia M5 Service Window sugli ETG della proprietà.

Sean Knights, Direttore generale esecutivo del Crown Sydney, ha dichiarato: “Crown ha scelto il sistema di gestione dei casinò IGT ADVANTAGE per la loro flessibilità intrinseca e la comprovata efficienza. Crown Resorts è rinomato a livello internazionale per offrire agli ospiti un’esperienza premium e la soluzione IGT ADVANTAGE fornisce una suite di strumenti per assistere Crown Sydney nell’assicurare la fornitura di un’esperienza di gioco senza precedenti per i nostri clienti premium”.

Dallas Orchard, Chief Operating Officer di IGT, Asia Pacifico, ha spiegato: “La soluzione IGT ADVANTAGE offrirà a Crown Sydney una posizione di mercato convincente con funzionalità avanzate che offrono maggiore comodità ai giocatori, rafforzano la fedeltà e generano business. Le nostre soluzioni di sistema avvantaggiano in modo significativo gli ospiti e i dipendenti di Crown Sydney fornendo funzionalità uniche che migliorano le esperienze di gioco e la sicurezza dei giocatori”.

Il sistema di gestione dei casinò IGT ADVANTAGE offre il portafoglio di moduli più amipo e robusto nel settore dei casinò, con funzionalità e app che distinguono i casinò dalla concorrenza. Con la capacità di integrarsi perfettamente con la migliore tecnologia di terze parti, migliora i processi aziendali fornendo agli operatori gli strumenti per fornire esperienze personalizzate ai giocatori e semplificare le operazioni. Un gestore di contenuti completamente flessibile, la tecnologia M5 si basa sullo standard del settore HTML5, consentendo al personale di personalizzare facilmente la finestra di servizio e il contenuto del banner, sfruttando la schermata di gioco ETG completa per visualizzare contenuti bonus, annunci e promozioni su misura per il profilo di un giocatore.

