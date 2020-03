Il Coronavirus mette in ginocchio le mecche del gioco d’azzardo

Nonostante i casinò di Las Vegas stanno facendo di tutto per rassicurare i cliiente, le visite e il gioco sono fortemente diminuite, a causa della paura del virus COVID-19, per le restrizioni dei viaggi decretate dal Governo, restrizioni che limitano l’arrivo soprattutto dei cinesi, che sono una percentuale considerevole riguardo i visitatori regolari e per la cancellazione di numerosi eventi in città.

Dopo i primi tre casi di Coronavirus nel Nevada, la situazione peggiorerà prima di stabilirsi. A seguito di questa situazione, anche Atlantic City ne sta risentendo, pure se in misura minore.

Le forti diminuzioni dovute al Coronavirus hanno persino portato Wynn, MGM, Caesars e Las Vegas Sands a diffondere avvertimenti agli investitori che le società non raggiungeranno gli obiettivi di fatturato e i prezzi delle azioni sono sprofondate di conseguenza.

In Italia, I casinò di Sanremo e Venezia hanno chiuso i battenti già da tempo con enormi perdite in termini di entrate, si parla di decine di milioni.