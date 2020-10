Il Comitato per la legislazione emette il proprio parere sul dl Agosto

Nella seduta di mercoledì 7 ottobre 2020, il Comitato per la legislazione ha iniziato l’esame del provvedimento Dl Agosto approdato alla Camera per le battute finali.

Il relatore, l’onorevole Ferri, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d’interesse per il Comitato del provvedimento, ha formulato la proposta di parere. L’on. tra gli interventi contenuti nel provvedimento ha ricordato l’articolo 101 che proroga i termini per il pagamento da parte del soggetto aggiudicatario dell’offerta economica nella gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l’articolo 102 in materia di poteri di oscuramento dell’Agenzia delle dogane nei confronti di siti che pubblicizzino prodotti con modalità non conformi alla normativa vigente. Inoltre, l’articolo 56, che interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d’Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.

