Il CGA Sicilia rimette alla Corte di Giustizia UE la questione sull’art. 88 TULPS e il tema del “doppio binario” nelle scommesse

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha emesso un’ordinanza con cui dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito alla compatibilità dell’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) con i principi comunitari di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 49 e 56 TFUE.

La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato da un centro affiliato a Stanleybet Malta Limited contro il diniego del Questore di Ragusa al rilascio della licenza di polizia necessaria per la raccolta delle scommesse. Il provvedimento aveva subordinato la concessione della licenza al possesso, da parte del bookmaker, di un titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il ricorrente aveva invocato la giurisprudenza comunitaria (tra cui le sentenze Placanica, Costa-Cifone e Laezza) sostenendo che tale impostazione fosse discriminatoria nei confronti degli operatori comunitari e chiedendo al giudice amministrativo di disapplicare l’art. 88 TULPS nella parte in cui subordina la licenza di polizia al possesso della concessione ADM.

Il CGA, ripercorrendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, ha ricordato come l’ordinamento italiano si basi sul cosiddetto sistema del “doppio binario”, che impone a chi opera nel settore delle scommesse di ottenere sia la concessione ADM sia la licenza di polizia. Tale sistema – riconosciuto legittimo anche a livello sovranazionale – è stato ritenuto funzionale a prevenire fenomeni criminali, a tutelare l’ordine pubblico e a garantire la protezione dei consumatori.

Tuttavia, la particolarità del caso concreto e l’assenza di precedenti specifici della Corte di Giustizia su questa fattispecie hanno indotto il Collegio a sollevare una questione pregiudiziale. In particolare, viene chiesto ai giudici di Lussemburgo di chiarire se la normativa nazionale che condiziona il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS al possesso di una concessione statale sia compatibile con i principi europei di non discriminazione e parità di trattamento, soprattutto in relazione agli operatori comunitari che non hanno potuto ottenere la concessione per ragioni contestate come discriminatorie.

L’ordinanza segna un nuovo capitolo nel lungo contenzioso tra lo Stato italiano e Stanleybet e rimette nelle mani della Corte di Giustizia UE il compito di definire i confini tra esigenze nazionali di ordine pubblico e libertà fondamentali del mercato interno.

Il quesito da rimettere alla Corte di Giustizia.

“Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 T.F.U.E. ostano a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. che, al fine di soddisfare esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica riconducibili alle deroghe previste dagli articoli 51 e 52 T.F.U.E., applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 T.F.U.E., e comunque per soddisfare motivi imperativi di interesse generale come quelli coincidenti con l’esigenza di prevenzione e repressione dei reati, anche della criminalità organizzata (c.d. mafia, in Sicilia) presente soprattutto in alcune aree del territorio nazionale, subordina lo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi a centri di trasmissione dati (CDT) in possesso di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore, condizionando il rilascio e l’efficacia di tale licenza all’esistenza di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in favore del bookmaker avente sede in altro Stato europeo per il quale il centro di trasmissione dati (CTD) svolge la propria attività in regime di affiliazione sulla base di un contratto di ricevitoria ”.

PressGiochi