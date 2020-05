Il CEO di MGM China, Grant Bowie, si dimette e lascerà la posizione entro la fine del mese

Il CEO di MGM China Grant Bowie si è dimesso e lascerà la sua posizione il 31 maggio. Secondo l’operatore del casinò, Bowie continuerà a fungere da consulente dell’azienda fino al 31 dicembre 2022.

La Società dichiara che: “Mr. Bowie ha confermato di non essere in disaccordo con il Consiglio e che non ci sono altre questioni relative al suo ritiro come Amministratore Delegato della Società che devono essere portate all’attenzione degli azionisti della Società. Il Sig. Bowie ha inoltre espresso la sua gratitudine al Consiglio di Amministrazione, in particolare al sig. Bill Hornbuckle e alla sig.ra Pansy Ho, la società e MGM Resorts per questa opportunità e il loro sostegno nel corso degli anni”. Bowie ricopre la carica di CEO e direttore esecutivo di MGM China dal 2010, in precedenza era presidente di MGM Grand Paradise, inoltre è stato Presidente e Direttore Generale di Wynn Resorts (Macao) dal 2003 al 2007. I ricavi netti generati da MGM China sono diminuiti del 63% su base annua nel primo trimestre dell’anno a causa dell’impatto di COVID-19.

PressGiochi