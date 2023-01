Il CEN la proposta di uno standard europeo sui marcatori di danno per il gioco d’azzardo online

I paesi europei hanno approvato la proposta dell’European Gaming and Betting Association per stabilire uno standard europeo comune sui marcatori di danno in un significativo passo avanti per un gioco

I paesi europei hanno approvato la proposta dell’European Gaming and Betting Association per stabilire uno standard europeo comune sui marcatori di danno in un significativo passo avanti per un gioco d’azzardo più sicuro in Europa.

I membri del Comitato europeo di standardizzazione (CEN), l’organismo ufficiale responsabile dello sviluppo di standard in Europa, hanno votato per creare uno standard europeo sui marcatori di danno per il gioco d’azzardo online.

La proposta per stabilire lo standard è stata presentata al CEN dalla European Gaming and Betting Association (EGBA) con l’obiettivo di supportare un gioco d’azzardo online più sicuro e rafforzare la protezione dei giocatori in Europa.

Gli indicatori di danno sono cambiamenti nel comportamento di gioco online di un giocatore, come la velocità, il tempo e la durata del gioco, che possono essere utilizzati per aiutare a identificare comportamenti di gioco rischiosi o dannosi. Questi marcatori sono essenziali per l’ulteriore sviluppo di efficaci meccanismi di intervento precoce volti a prevenire i danni legati al gioco d’azzardo. Molte organizzazioni, tra cui il settore sanitario e gli operatori del gioco d’azzardo, utilizzano già indicatori di danno, ma non esiste un elenco comunemente concordato di comportamenti che costituiscono indicatori di danno.

La proposta EGBA di creare uno standard CEN mira a risolvere questo problema a livello europeo creando un elenco standardizzato di marcatori di danno. Il voto del CEN ha avuto luogo nel dicembre 2022 e i lavori per creare lo standard dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2023.

Il processo del CEN è progettato per consentire a un’ampia gamma di parti interessate europee, tra cui accademici, esperti sanitari, autorità del gioco d’azzardo, operatori, e le organizzazioni dei consumatori, a partecipare alle discussioni attraverso le delegazioni nazionali rappresentate in seno al CEN. Sebbene la norma CEN finale sarà uno strumento volontario, può anche essere resa giuridicamente vincolante attraverso la legislazione.

“Siamo lieti che il CEN abbia approvato la proposta dell’EGBA di stabilire un elenco standardizzato di marcatori di danno e ringraziamo i suoi membri per il loro sostegno. Questa decisione è una pietra miliare e un significativo passo avanti per un gioco d’azzardo più sicuro in Europa. Ringraziamo anche il nostro membri per il loro forte impegno a favore di un gioco d’azzardo più sicuro e il sostegno incrollabile per rendere possibile questa proposta. conoscenza ed esperienza al processo.” ha affermato Maarten Haijer, Segretario Generale, EGBA.