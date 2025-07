Il CdS conferma il distanziomento di Reggio Emilia: legittimo il principio, non l’applicazione concreta

La Quarta Sezione riconosce la legittimità del “distanziometro”, ma censura l’effetto espulsivo in concreto. Il Comune di Reggio Emilia non garantì un’alternativa reale alla chiusura della sala giochi.

Una recente sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso in appello presentato contro Regione Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mettendo in discussione l’applicazione concreta del cosiddetto “distanziometro”, lo strumento previsto dalla normativa regionale per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo vicino a luoghi sensibili.

Al centro del contenzioso, la chiusura imposta a una sala giochi di Reggio Emilia considerata troppo vicina (210 metri) a una casa di cura e a una parrocchia. Secondo il Comune, in applicazione della legge regionale n.5/2013 e delle sue successive modifiche, l’attività andava delocalizzata o cessata. Tuttavia, i legali della parte appellante, gli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe, hanno contestato il provvedimento, sollevando dubbi di legittimità costituzionale e lamentando un effetto espulsivo dal territorio comunale, tale da rendere impossibile qualsiasi prosecuzione dell’attività.

Il ricorso mirava all’annullamento di una serie di delibere e atti regionali e comunali adottati tra il 2017 e il 2019, che disciplinano il divieto di apertura o esercizio delle sale scommesse entro 500 metri da scuole, impianti sportivi, strutture sanitarie e altri “luoghi sensibili”. Tra i principali atti impugnati figurano la delibera della Giunta comunale di Reggio Emilia del dicembre 2017 e quella della Regione del giugno dello stesso anno, che definiscono le modalità applicative del divieto.

Il Consiglio di Stato ha confermato in linea generale la legittimità del distanziometro, richiamando una consolidata giurisprudenza costituzionale che ne giustifica la funzione sociale e preventiva, orientata a tutelare soggetti vulnerabili e a contenere il fenomeno della ludopatia. Tuttavia, la sentenza ha accolto parzialmente le doglianze degli avvocati Tariciotti e Giacobbe, riconoscendo che nel caso concreto la disciplina urbanistica vigente nel Comune di Reggio Emilia aveva di fatto impedito ogni possibilità effettiva di delocalizzazione dell’attività economica.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che l’assenza di un percorso urbanistico chiaro per accedere a nuove aree insediabili, unita alla mancata promozione da parte del Comune di strumenti urbanistici transitori (come gli accordi operativi previsti dalla legge regionale n.24/2017), abbia determinato un effetto espulsivo inaccettabile. È emerso inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, un’istanza era stata presentata dalla parte interessata, senza che venisse mai attivata una concreta procedura di valutazione.

A fronte di ciò, la decisione ha considerato parzialmente fondato il secondo motivo di appello, relativo alla concreta impossibilità di delocalizzazione, pur ribadendo la legittimità della normativa in sé.

