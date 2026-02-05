Newsletter

05 Febbraio 2026 - 13:16

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Il catalogo di Octavian Gaming ora disponibile su DAZNBet

Octavian sbarca su DAZNBet.it, sito del gruppo DAZN in forte crescita in Italia anche grazie all’acquisizione del brand storico Scommettendo.it. La collaborazione porta sulla piattaforma DAZNBet una selezione di titoli

05 Febbraio 2026

Share the post "Il catalogo di Octavian Gaming ora disponibile su DAZNBet"

Stampa pagina

Octavian sbarca su DAZNBet.it, sito del gruppo DAZN in forte crescita in Italia anche grazie all’acquisizione del brand storico Scommettendo.it. La collaborazione porta sulla piattaforma DAZNBet una selezione di titoli Octavian, tra cui emergono, Fortune Hunter, Skyward Princess, 3 Potions Bloody Vampire, e molti altri titoli apprezzati per la forte identità visiva, le meccaniche di gioco immediate e un design pensato per massimizzare il coinvolgimento dei giocatori.

L’intesa nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare l’offerta casinò di DAZNBet in Italia e, allo stesso tempo, creare le basi per una collaborazione con respiro internazionale. DAZNBet è infatti attiva in diversi mercati regolamentati, e questa partnership rappresenta per Octavian un’importante opportunità per avviare un rapporto strutturato con un operatore internazionale, aprendo la strada a possibili estensioni future in altri paesi.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con DAZNBet: un progetto che ci permette di consolidare la nostra presenza in Italia e, allo stesso tempo, di costruire un ponte verso nuovi mercati regolamentati”, ha dichiarato Marco La Grutta, Business Development Director di Octavian Digital. “Portiamo sulla piattaforma un portfolio progettato per essere di grande impatto visivo, adatto per attività promozionali, e costruito per valorizzare l’esperienza di gioco”.

“Con l’ingresso dei titoli Octavian arricchiamo ulteriormente la nostra proposta di intrattenimento”, ha aggiunto Rosalba Turrisi, Head of Gaming di DAZNBet Italia. “La qualità dei contenuti e l’approccio orientato all’esperienza di gioco si allineano perfettamente alla nostra visione, in un contesto in cui innovazione e sicurezza per i giocatori restano priorità assolute”.

I primi titoli sono già disponibili su DAZNBet.it, ed è previsto un rilascio progressivo del resto del catalogo nelle prossime settimane insieme all’avvio di iniziative promozionali congiunte.

 

PressGiochi

Leggi anche

Pavia, controlli nelle sale gioco: 3 locali chiusi e 150 mila euro di multe

Betsson chiude il 2025 con ricavi in crescita a €1,197 mld, +8%, con l’Italia ai massimi storici nei depositi e turnover

A Bruxelles si pensa ad una tassa sul gioco online, Malta pronta al veto

As.tro sottoscrive il protocollo della prefettura di Ancona per la prevenzione degli atti illegali negli esercizi pubblici

Il catalogo di Octavian Gaming ora disponibile su DAZNBet

Euro Games Technology nomina Fabio Molinari direttore per EGT Italy

Sanremo 2026 – Su Sisal.it i testa a testa più attesi. Tommaso Paradiso, a 1.72 avanti su Ermal Meta, a 2,00

Brightstar rafforza la strategia ESG. Stefania Colombo a PressGiochi: “La sostenibilità è il linguaggio del futuro per raccontare chi siamo e dove vogliamo andare”

Regno Unito. Nel Q3 2025-2026, il GGY si è attestato a £1,5 miliardi

Olanda, KSA: stop alla funzione “Condividi la tua scommessa” sui siti di gioco online

Gioco pubblico: il 5 febbraio le scadenze sui saldi mensili di scommesse ippiche e concorsi pronostici

Verbania: slot accese fuori orario consentito in 11 locali, erogate sanzioni per 26mila euro complessivi

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy