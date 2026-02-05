Il catalogo di Octavian Gaming ora disponibile su DAZNBet

Octavian sbarca su DAZNBet.it, sito del gruppo DAZN in forte crescita in Italia anche grazie all’acquisizione del brand storico Scommettendo.it. La collaborazione porta sulla piattaforma DAZNBet una selezione di titoli Octavian, tra cui emergono, Fortune Hunter, Skyward Princess, 3 Potions Bloody Vampire, e molti altri titoli apprezzati per la forte identità visiva, le meccaniche di gioco immediate e un design pensato per massimizzare il coinvolgimento dei giocatori.

L’intesa nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare l’offerta casinò di DAZNBet in Italia e, allo stesso tempo, creare le basi per una collaborazione con respiro internazionale. DAZNBet è infatti attiva in diversi mercati regolamentati, e questa partnership rappresenta per Octavian un’importante opportunità per avviare un rapporto strutturato con un operatore internazionale, aprendo la strada a possibili estensioni future in altri paesi.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con DAZNBet: un progetto che ci permette di consolidare la nostra presenza in Italia e, allo stesso tempo, di costruire un ponte verso nuovi mercati regolamentati”, ha dichiarato Marco La Grutta, Business Development Director di Octavian Digital. “Portiamo sulla piattaforma un portfolio progettato per essere di grande impatto visivo, adatto per attività promozionali, e costruito per valorizzare l’esperienza di gioco”.

“Con l’ingresso dei titoli Octavian arricchiamo ulteriormente la nostra proposta di intrattenimento”, ha aggiunto Rosalba Turrisi, Head of Gaming di DAZNBet Italia. “La qualità dei contenuti e l’approccio orientato all’esperienza di gioco si allineano perfettamente alla nostra visione, in un contesto in cui innovazione e sicurezza per i giocatori restano priorità assolute”.

I primi titoli sono già disponibili su DAZNBet.it, ed è previsto un rilascio progressivo del resto del catalogo nelle prossime settimane insieme all’avvio di iniziative promozionali congiunte.

PressGiochi