Il Casinò Saint-Vincent si prepara ad una prossima riapertura

L’Amministratore unico del Casino di Saint-Vincent, Filippo Rolando, durante una videoconferenza dell’azienda, ha annunciato: “Stiamo preparando le sale per essere pronti per la riapertura e stiamo acquistando il materiale necessario per riorganizzare il lavoro”.

Ai sindacati che chiedevano ripartenza in massima sicurezza e rassicurazioni sul concordato, l’Au della Casa da gioco ha confermato che entro pochi giorni dovrebbero essere versati i soldi del Fis di marzo.

“Date certe per la riapertura ovviamente non ce ne sono, abbiamo chiesto a Federgioco di esercitare le opportune pressioni in tal senso al ministero competente. Per quanto riguarda i tempi di pagamento, dovrebbero essere piuttosto rapidi visto che ormai la pratica è stata autorizzata dall’Inps”.

Claudio Albertinelli, segretario del Savt, afferma che: “Ci sono le condizioni per reggere; le norme consentono uno slittamento di sei mesi, è chiaro che prima o poi devono tornare dei flussi di cassa”. L’Au Rolando ha anche annunciato che è stato costituito il Comitato sanitario che nei prossimi giorni dovrà definire il protocollo in vista della riapertura”.

PressGiochi