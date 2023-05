Il Casinò Locarno viene acquisito completamente dal gruppo Stadtcasino Baden

Il gruppo Stadtcasino Baden acquista anche l’ultimo 19% del casinò di Locarno.

Stadtcasino Baden AG possedeva già l’81% delle azioni. Ora rileva anche il restante 19 percento di Casinò Locarno SA.

“Dopo una fase di transizione, l’acquisizione del sito di Locarno da parte del Gruppo Stadtcasino Baden, avviata nel settembre 2022, sarà completata”, scrivono i due gestori del casinò in una dichiarazione congiunta.

Jürg Altorfer, presidente del consiglio di amministrazione di Stadtcasino Baden, afferma: “Sono molto lieto che ora possiamo realizzare da soli la nostra visione per il Ticino. Stadtcasino Baden Group vuole implementare a Locarno un concetto di “House of Entertainment” adattato alla cultura ticinese, come è noto a Baden da diversi anni. Oltre al gioco d’azzardo nei casinò, prevede anche offerte ed eventi nei settori della gastronomia e dell’intrattenimento.

Casinò Locarno SA fino è stato una filiale di Ace Swiss Holding AG. Il motivo addotto per la vendita delle quote è che così la società potrà concentrarsi sul sito del casinò di Mendrisio, che si trova in una zona di concessione separata, e sul casinò a San Gallo, se riceverà la licenza dal Consiglio federale.

Entro dicembre il Consiglio federale deciderà in merito all’assegnazione delle licenze di casinò svizzere. Le domande per 23 zone presentate entro ottobre 2022 sono attualmente all’esame del Federal Gaming Board.

«Abbiamo sviluppato e presentato una buona candidatura per il Casinò Locarno. Siamo ottimisti sul fatto che riceveremo una nuova concessione per altri 20 anni”, afferma Michael Böni, CEO di Stadtcasino Baden AG. Al casinò di Locarno lavorano circa 60 persone. Nel 2021 ha realizzato un ricavo lordo di gioco di circa 11 milioni di franchi, sebbene non disponga di un casinò online. Secondo la società, 35 milioni di franchi sono dovuti alla tassa sul casinò, che a sua volta va all’AVS e al Canton Ticino. Per fare un confronto: le entrate lorde di gioco del casinò di Baden nel 2021 erano di 83 milioni di franchi, per il gruppo Stadtcasino Baden erano di 103 milioni di franchi.

PressGiochi