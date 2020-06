Il Casinò di Sanremo potrebbe riaprire la sala slot già da questo venerdì

Il Casinò di Sanremo potrebbe riaprire già dal 12 giugno, la decisione spetta alla Conferenza delle Regioni. La casa da gioco da venerdì potrebbe riaprire la sala slot e martedì prossimo quelle delle roulette. Per ora non c’è conferma, vista la discussione su un modello di riorganizzazione a livello nazionale, sia degli spazi che della dislocazione degli apparecchi. Inoltre, ogni casinò dovrà rispettare le regole di distanziamento sociale e quelle d’igienizzazione. Anche se, a tutte queste disposizioni il Casinò di Sanremo ha già ottemperato da tempo. Più in generale, ogni gestore delle sale dovrà calcolare e gestire le entrate dei clienti per evitare eventuali assembramenti. Per il personale è d’obbligo la mascherina e una frequente igienizzazione delle mani, mentre i clienti dovranno indossare la mascherina e le slot dovranno essere disinfettate dopo ogni giocata. Per quanto ricambioil ricambio d’aria, è necessario, ma negli impianti di condizionamento è obbligatoriamente da escludere la funzione di ricircolo.

PressGiochi