Il Casinò di Sanremo assume nuovi controllori ausiliari

Nella giornata di ieri Palazzo Bellevue ha pubblicato un bando per l’assunzione di otto controllori comunali del Casinò di Sanremo. I candidati dovranno superare due prove scritte, una orale e un colloquio con lo psicologo.

Coloro che verranno assunti affiancheranno quelli rimasti in servizio e quelli amministrativi della Casinò Spa, saranno dislocati nella sala slot, salvo necessità specifiche. Per candidarsi al concorso le domande dovranno essere inviate via posta o pec all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. I requisiti richiesti sono: il possesso della cittadinanza italiana; la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze economiche, oppure laurea magistrale in scienze dell’economia, scienze economico aziendali, giurisprudenza o altra laurea specialistica o magistrale equiparata in base al decreto interministeriale del 9 luglio 2009, oppure ancora i diplomi di laurea equiparati alle stesse lauree magistrali.

Due posti sono riservati a volontari delle forze armate. I dipendenti comunali non possono più esercitare il ruolo di controllori del Casinò ed il trattamento economico è quello riservato alla posizione economica D1.

Dal 2016 l’amministrazione comunale aveva disposto lo stop per 40 controllori ausiliari, quindi coloro che stanno lavorando a tempo pieno verranno affiancati dai nuovi assunti

