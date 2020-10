Il Casinò di Sanremo a settembre registra 3,3 milioni di euro di entrate

Il Casinò di Sanremo registra 3,3 milioni di euro di entrate per il mese di settembre, in calo dell’8,5% rispetto a settembre del 2019. Molta affluneza alla roulette francese (+60% rispetto al 2019). Le sale delle slot machine registrano un incasso di oltre 2,8 milioni di euro.

Il bilancio per i primi 9 mesi del 2020 è di 21,1 milioni di euro. Le percentuali di aumento rispetto all’anno passato sono lontane del 39,07%, ma i due anni non possono essere paragonati soprattutto per le condizioni sociali e sanitarie in cui stiamo vivendo in questo periodo.

PressGiochi