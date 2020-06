Il Casinò di Campione d’Italia riaprirà, lo afferma il sottosegretario all’Economia

Il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Barretta, il quale probabilmente assumerà la delega al settore dei giochi, è tornato a parlare dopo mesi sul Campione d’Italia e il suo casinò, dichiarando: “Il dossier di Campione è sul tavolo del Governo e ci stiamo lavorando, l’attività deve ripartire per ridare linfa economia a un territorio altrimenti in fortissima crisi. Il messaggio che voglio mandare è che il casinò riaprirà. Non abbiamo ancora completato le previsioni ma il 40% mi sembra un dato ragionevole e forse prudente. Temo che i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi perché il comparto sconta un problema reputazionale. L’epidemia ha accentuato un fenomeno di spostamento di gioco verso il settore illegale, con un effetto sulle entrate e sulla tenuta dell’ordine pubblico. E’ lo stesso rischio che si corre con il fenomeno dell’usura quando le banche non concedono credito alle imprese: aumenta lo spazio di manovra di chi infrange le regole. Il tentativo di infiltrazione esiste sempre, in tutta la gamma di offerta dei consumi, e a maggior ragione durante il lockdown. È necessario rendere controllabile il settore e ridurre l’offerta di punti gioco, come l’avevamo impostata qualche anno fa. Dobbiamo spostare le gare sulle concessioni al 2022 per essere pronti con una riforma complessiva dell’intero settore che contempli strumenti di contrasto alla ludopatia, dislocazione dell’offerta e nuovi apparecchi per il gioco online”. Il quadro riformativo non può prescindere da Campione d’Italia che, almeno fino alla chiusura di due anni fa, era il primo casinò per ingressi e fatturato.

PressGiochi